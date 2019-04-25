Арбитражный суд взыскал с экс-партнера банкира Мотылева 2 млрд руб.

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с бывшего партнера банкира Анатолия Мотылева брокера Валерия Дрелле 2 млрд руб. Эти деньги были похищены у компании «Газпромнефть» и выведены в кипрский офшор

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Арбитражный суд Ярославской области определил взыскать с бывшего партнера банкира Анатолия Мотылева Валерия Дрелле 2 млрд руб. «Эти деньги будут взысканы в пользу компании «Сервис-Терминал» в качестве убытков», — говорится в определении суда, его копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник процесса.

Деньги будут взысканы по заявлению конкурсного управляющего компании ЗАО «Сервис-Терминал» Сергея Лисина. В определении арбитража также говорится, что в споре участвует Анатолий Мотылев в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. «Мотылев заявлен как участник процесса, это формальность, его права потенциально могут быть связаны со спором», — рассказал участник арбитражного процесса.

Также в отношении руководства компании «Сервис-терминал» следователи УВД по Центральному административному округу Москвы расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое было возбуждено в 2017 году, рассказал источник в центральном аппарате МВД. По его словам, оперативное сопровождение этого дела обеспечивают сотрудники ФСБ. РБК направил запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить статус уголовного дела.

В материалах дела говорится, что компания «Сервис-Терминал» занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». «Нефтяная компания перечисляла деньги «Сервис-Терминала» для оплаты платежей, эта компания являлась таможенным брокером», — рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД.

По версии следствия, на определенном этапе Валерий Дрелле вступил в деловые отношения с Антоном Мотылевым и стал размещать эти деньги на счетах банка «Глобэкс». «В общей сложности на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд исчезли, а 2 млрд были выведены на кипрский офшор», — рассказал источник в полиции.