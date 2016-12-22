Суд взыскал с экс-банкира Мотылева 33 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы взыскал с экс-банкира Анатолия Мотылева в пользу одного из его бывших банков «Российский кредит» 33 млрд руб. — в такую сумму были оценены убытки от сделок предпринимателя с 2014 по 2015 год. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заявление о взыскании средств с Мотылева было подано Агентством по страхованию вкладов в рамках банкротства «Российского кредита». По словам представителя агентства, Мотылев «обогащался за счет средств, привлеченных банком», и намеренно выводил активы кредитной организации. Он подчеркнул, что Мотылев покинул Россию, после того как летом 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка. В настоящее время экс-банкир проживает в Великобритании.

В 2015 году ЦБ отозвал лицензии у других банков Мотылева — М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника», а также ряда негосударственных пенсионных фондов, в которых хранилось 50,6 млрд руб.

В мае 2016 года суд арестовал российское имущество Мотылева, в том числе квартиры и земельные участки в Подмосковье. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). В сентябре 2018 года суд взыскал с Мотылева более 1 млрд руб. в пользу М Банка.