В дилерском центре Tesla в Техасе нашли «зажигательные устройства»

Команда саперов изъяла устройства без происшествий, сообщили в полиции. Это не первый случай вандализма в отношении автомобилей Tesla

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В дилерском центре Tesla в Остине (штат Техас) было обнаружено несколько «зажигательных устройств», сообщает AP со ссылкой на полицию.

На место была вызвана команда саперов, они изъяли устройства без происшествий, рассказали агентству в полиции. Там отметили, что расследование продолжается.

В США полицейские уже расследуют несколько подобных случаев вандализма в отношении Tesla, принадлежащей Илону Маску. Бизнесмен в настоящее время возглавляет департамент повышения эффективности государственного управления правительства (DOGE) при администрации президента Дональда Трампа.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что бюро предпринимает шаги по предотвращению «роста случаев вандализма в отношении Tesla». ФБР создало специальную группу для координации расследования. «Это внутренний терроризм», — сказал Патель, заверив, что виновные будут пойманы и привлечены к ответственности.

Трамп пригрозил виновным в саботаже в отношении компании Маска 20-летними тюремными сроками. По его словам, их могут отправить отбывать сроки в тюрьмы Сальвадора. Глава Белого дома назвал причастных к атакам «террористами».

С тех пор как генеральный директор Tesla Маск возглавил DOGE, случаи нападения были зарегистрированы в Сиэтле, Канзас-Сити, Лас-Вегасе, Чарльстоне и других городах по всей стране, а также за рубежом. В частности, в Канаде было повреждено более 80 автомобилей Tesla, которые нашли в автосалоне в Гамильтоне.

В Лас-Вегасе возле станции технического обслуживания Tesla неизвестный поджег и открыл стрельбу по нескольким электромобилям.

Генеральный прокурор Пэм Бонди выдвинула обвинения о «внутреннем терроризме» против троих человек в связи с уничтожением электрокаров Tesla и зарядных станций в Колорадо, Орегоне и Южной Каролине.