Трамп пригрозил тюрьмой виновным в вандализме против Tesla
Виновные в актах вандализма против автомобилей и дилерских центров Tesla могут получить до 20 лет тюремного заключения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Люди, которых поймают на вандализме в отношении Tesla, имеют очень хорошие шансы сесть в тюрьму на срок до 20 лет, это касается и [их] спонсоров. Мы ищем вас!» — написал американский лидер.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News подчеркнула, что президент США намерен ужесточить наказания для лиц, виновных в актах вандализма. Администрация Трампа будет рассматривать эти действия как проявление «внутреннего терроризма».
По словам Ливитт, президент осуждает акты «жестокого насилия» и намерен восстановить законность и порядок в стране.
Угроза Трампа прозвучала через несколько часов после нового дела о вандализме в США. Генеральный прокурор Пэм Бонди выдвинула обвинения во «внутреннем терроризме» в отношении трех людей в связи с уничтожением автомобилей Tesla и зарядных станций в Колорадо, Орегоне и Южной Каролине.
Ранее несколько актов вандализма в отношении Tesla совершили и в других странах. Так, в Канаде повредили более 80 автомобилей Tesla, которые нашли в автосалоне в Гамильтоне. А во Франции в начале марта подожгли представительство Tesla в Пьяченца-дю-Туш.
Причины этих нападений, по информации CNN, могут быть политическими и направленными против основателя Tesla Илона Маска в связи с его деятельностью во главе Департамента государственной эффективности (DOGE).
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