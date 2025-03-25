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Общество ,  
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Больше половины россиян поддержали возврат оценки за поведение в школах

Опрос Superjob: более 50% россиян поддержали возврат оценки за поведение в школе
Особенно высока поддержка такой идеи среди родителей и учителей. Минпросвещения допускало, что оценку за поведение в пробном режиме могут вернуть в школы уже в будущем учебном году
Фото: Andreea Alexandru / AP / ТАСС
Фото: Andreea Alexandru / AP / ТАСС

Российские родители и учителя в основном поддерживают возвращение в школе оценки за поведение, следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

65% опрошенных родителей школьников положительно оценили инициативу (среди отцов — 75%, среди матерей — 53%). Респонденты отметили, что «контроль воспитания необходим» и что «оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников» на фоне того, что «авторитет учителя утерян».

Среди педагогов за возвращение оценки за поведение выступили 85% опрошенных. Учителя отметили, что родителям следует «объективно воспринимать проблемы детей, так как зачастую им нужна психологическая коррекция», кроме того, сотрудники школ считают, что в некоторых случаях за плохое поведение учеников нужно исключать из учебных заведений.

Глава Минпросвещения допустил возвращение оценок за поведение уже осенью
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В целом среди экономически активного населения страны идею поддерживают 59%, следует из опроса. Superjob отмечает, что за год число тех, кто положительно оценивает такую меру, выросло на 12%.

Выше уровень одобрения среди мужчин (68% против 50% у женщин) и у респондентов старшего возраста: 68% среди тех, кому больше 45 лет, против 52% среди молодежи до 34 лет.

Против идеи выступают 18% опрошенных. По их мнению, оценка поведения — это «способ давления на родителей» и «инструмент для перевода ребенка на домашнее обучение». 23% затруднились с ответом.

Опрос проводился во всех округах России (366 населенных пунктов) 19 — 21 марта. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

В Минпросвещения предложили вернуть школьные дискотеки
Общество
Фото:Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Вопрос о возвращении оценки за поведение в школах подняли в прошлом году. В частности, его обсуждали на заседании Совета по правам человека (СПЧ) с президентом Владимиром Путиным в декабре. Он тогда сказал, что не был в курсе отмены выставления такой оценки и указал, что в случае ее возвращения оценка «должна быть равноценной с другими» и на что-то влиять.

Оценки за поведение в школах отменили в конце 1980-х годов. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что в будущем учебном году к выставлению такой оценки могут вернуться в «пробном» режиме.

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