В Минпросвещения предложили вернуть школьные дискотеки

В семейной жизни в возрасте от 18 до 21 года себя хотят видеть только 8% детей, это связано в том числе с тем, что им «не создали» условия для романтических отношений, с чем могут помочь дискотеки, считает Наталья Агре

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Школьные дискотеки могут научить детей строить отношения, такие мероприятия в школы стоит вернуть. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Агре в ходе круглого стола «От народосбережения — к народоумножению» комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, передает ТАСС.

«У нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <...> Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?», — спросила она.

По словам Агре, только 8% детей хотят видеть себя в семейной жизни в возрасте от 18 до 21 года. Такой низкий показатель она объяснила тем, что детям «не создали» условия для романтических отношений.

«Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Хорошо, что постепенно возвращается школьная форма, там где мальчики одеты как мальчики, девочки как девочки. Это очень важно, потому что даже внешний вид предполагает совершенно другого качества отношения между мальчиками и девочками», — считает Агре.

Она напомнила, что Минпросвещения ежегодно проводит мониторинг ценностных ориентаций у молодежи. В этом году, по словам Агре, в нем приняли участие 673 тыс. человек. Исследование показало, что, по сравнению с 2023 годом, в 2024 году количество школьников, которые не хотели создавать семью, сократилось с 11% до 8%, а не планировавших иметь детей — с 16% до 14%. Число тех, кто планирует иметь двоих детей, возросло с 49% до 51%, а тех, кто хочет троих детей — с 11% до 13%.

Российские власти неоднократно заявляли о существовании в стране демографической проблемы. По данным Минздрава, сейчас абсолютное число рождений детей в России приблизилось к показателю 2000 года, когда он оказался одним из самых низких.

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко связал проблему с сокращением числа женщин репродуктивного возраста и менее благоприятной возрастной структурой. Число родившихся детей снижается с 2017-го на фоне «демографической ямы», возникшей в 1990-х. Перелома тенденции власти ждут после 2027 года.

Тенденция к снижению рождаемости наблюдается и в других частях мира. В Евросоюзе в 2023 году родилось рекордно низкое число детей — 3,665 млн, это самый низкий показатель с момента начала сбора данных в 1961 году.

Как писал РБК в ноябре, основные российские ведомства подготовили проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации, рассчитанный до 2036 года.

Среди целей стратегии — «сохранение населения за счет повышения уровня рождаемости», «охрана, поддержка и защита семьи как фундаментальной основы российского общества», «укрепление института семьи и брака как союза мужчины и женщины на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей».