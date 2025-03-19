 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Воспитание детей ,  
0 

Глава Минпросвещения допустил возвращение оценок за поведение уже осенью

Глава Минпросвещения допустил возвращение оценок за поведение в школах
Сюжет
Воспитание детей
Минпросвещения не планирует откладывать решение о возвращении отмененной в СССР оценки за поведение в школах, но необходимо удостовериться в ее пользе, заявил Кравцов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С нового учебного года российские школы могут вернуться к отмененной в 1980-х годах практике и начать оценивать поведение учеников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме», — сказал Кравцов «РИА Новости», комментируя возможность введения оценки за поведение со следующего учебного года.

По словам министра, сейчас Минпросвещения необходимо проработать все механизмы и удостовериться, что такая практика пойдет на пользу. «Слишком откладывать это решение не будем», — добавил он.

В декабре 2024 года тему оценок за поведение в очередной раз поднял член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников. Он рассказал, что на встречах с рабочей группой СПЧ по образованию учителя обращали внимание на вызывающее поведение учеников и нарушение элементарных правил поведения в школе.

Кравцов сообщил о необходимости найти 96 тыс. педагогов до 2030 года
Общество
Фото:Нина Зотина / РИА Новости

По словам Иконникова, решение ввести оценку за поведение поддерживают 80% учителей и директоров школ. «Они предлагают рассматривать оценку за поведение так же, как и оценку за физику, историю, физическую культуру, технологию», — сказал он.

В пресс-службе Минпросвещения тогда сообщили РБК, что вопрос введения в школах оценки за поведение требует детальной проработки и обсуждения с экспертами. При этом в ведомстве допустили, что предложение могут внести в разрабатываемую Стратегию развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.

С 1944 года в РСФСР действовала пятибалльная система оценки успеваемости и поведения учащихся. Пятерку ученики получали «за безупречное поведение», а тройку — «за серьезное нарушение поведения». Двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.

В 1970 году была утверждена новая инструкция, где вместо пятибалльной системы была предусмотрена система словесных характеристик поведения — «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Высшая оценка ставилась за хорошее освоение программы и активное участие в школьной жизни. Оценку «неудовлетворительно» ученик мог получить за систематический отказ от выполнения обязанностей, неподчинение школьным правилам и требованиям учителей.

В 1989 году оценки за поведение были упразднены. С тех пор их запрещается ставить как в журнал, так и в дневник.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Минпросвещения оценки школы Сергей Кравцов
Сергей Кравцов фото

Сергей Кравцов

политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
Материалы по теме
Минпросвещения ответило на идею вернуть оценки за поведение в школах
Общество
Напавшего на одноклассников школьника отправили под домашний арест
Общество
В Минпросвещения сообщили о подготовке мер против травли в школах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
У человека втрое больше слабых связей, чем сильных. В чем их пользаPro, 11:49
Кабмин отменил повышенные пени за просрочку платежей по ЖКУ до 2027 годаНедвижимость, 11:47
Акции «М.Видео» упали на опровержении Алекперовым планов покупки компанииИнвестиции, 11:46
В Ростове суд приговорил украинца к 26 годам за шпионаж и диверсииПолитика, 11:41
На Урале отменили итоги выборов, на которых победила жена водителя мэраПолитика, 11:36
В Тверской области взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель»Общество, 11:33
Маркетплейсы уже не те: 7 причин, почему зарабатывать там стало сложнееPro, 11:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России выросла стоимость запчастей на иномарки, а на Lada — снизиласьАвто, 11:28
Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашлиОбщество, 11:24
Как удобнее расплачиваться в Турции в 2025 годуИнвестиции, 11:22
Курс токена Raydium вырос на 27% после новости о запуске мемкоин-сервисаКрипто, 11:18
Гашек назвал «государственной изменой» идею хоккейного матча США и РоссииСпорт, 11:16
НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 11:15
Жителя Кубани задержали за передачу данных украинским спецслужбамПолитика, 11:11