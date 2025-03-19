Глава Минпросвещения допустил возвращение оценок за поведение уже осенью
С нового учебного года российские школы могут вернуться к отмененной в 1980-х годах практике и начать оценивать поведение учеников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме», — сказал Кравцов «РИА Новости», комментируя возможность введения оценки за поведение со следующего учебного года.
По словам министра, сейчас Минпросвещения необходимо проработать все механизмы и удостовериться, что такая практика пойдет на пользу. «Слишком откладывать это решение не будем», — добавил он.
В декабре 2024 года тему оценок за поведение в очередной раз поднял член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников. Он рассказал, что на встречах с рабочей группой СПЧ по образованию учителя обращали внимание на вызывающее поведение учеников и нарушение элементарных правил поведения в школе.
По словам Иконникова, решение ввести оценку за поведение поддерживают 80% учителей и директоров школ. «Они предлагают рассматривать оценку за поведение так же, как и оценку за физику, историю, физическую культуру, технологию», — сказал он.
В пресс-службе Минпросвещения тогда сообщили РБК, что вопрос введения в школах оценки за поведение требует детальной проработки и обсуждения с экспертами. При этом в ведомстве допустили, что предложение могут внести в разрабатываемую Стратегию развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года.
С 1944 года в РСФСР действовала пятибалльная система оценки успеваемости и поведения учащихся. Пятерку ученики получали «за безупречное поведение», а тройку — «за серьезное нарушение поведения». Двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы.
В 1970 году была утверждена новая инструкция, где вместо пятибалльной системы была предусмотрена система словесных характеристик поведения — «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Высшая оценка ставилась за хорошее освоение программы и активное участие в школьной жизни. Оценку «неудовлетворительно» ученик мог получить за систематический отказ от выполнения обязанностей, неподчинение школьным правилам и требованиям учителей.
В 1989 году оценки за поведение были упразднены. С тех пор их запрещается ставить как в журнал, так и в дневник.
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