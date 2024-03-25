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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Подмосковный Минздрав рассказал, когда к «Крокусу» приехала первая скорая

Минздрав Подмосковья: первая скорая приехала к «Крокусу» через 4 минуты
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Первая бригада скорой прибыла к «Крокусу» спустя четыре минуты, когда в здании еще звучали выстрелы, сообщил подмосковный минздрав. Всего на месте теракта работали 69 бригад скорой и территориального центра медицины катастроф
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Первая бригада скорой помощи прибыла к месту теракта в «Крокус Сити Холле» через четыре минуты после поступления сигнала, сообщил подмосковный Минздрав в телеграм-канале.

«Первая бригада была на месте, когда еще были слышны звуки выстрелов, через 4 минуты», — отметили в ведомстве.

Всего на месте работали 54 бригады скорой помощи и 15 бригад Территориального центра медицины катастроф московской области. «Также оперативно было налажено с экстренными службами Москвы», — говорится в публикации.

К оказанию помощи в Подмосковье дополнительно привлекли почти 500 медработников: на смены вышли 245 врачей и 239 фельдшеров и медсестер. Большинство из них, подчеркнули в областном минздраве, вышли на работу по своему усмотрению, узнав о произошедшем. В больницах в Красногорске, Химках, Одинцово, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске были срочно дополнительно развернуты 390 коек.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу, также в здании начался пожар, огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его потушили к вечеру 23 марта. По последним данным, погибли 137 человек, 180 пострадали, 97 остаются в больницах. 

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В сводке МЧС сказано, что сигнал о задымлении поступил на пульт диспетчера в 20:15 мск. Очевидцы рассказывали РБК, что стрельба началась около 20:00.

По делу о теракте на следующий день, 23 марта, задержали 11 подозреваемых, четверых участников нападения, которых поймали в Брянской области, арестовали до 22 мая.

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