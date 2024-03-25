 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили на день

Воробьев: поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили до 26 марта
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Спасательная операция завершилась в субботу, 23 марта, а поисковая продолжится до 17:00 вторника. Разборы завалов на месте трагедии продолжаются
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлена до 17:00 вторника, 26 марта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Утром был на месте теракта. Задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня», — заявил глава региона.

По его словам, на месте посменно работают около тысячи человек: спасатели, кинологи, строители.

О завершении спасательной операции на месте теракта в концертном зале Воробьев сообщил вечером в субботу, 23 марта. Разбор завалов на месте трагедии продолжается, губернатор говорил, что работы будут идти круглосуточно.

В больницах и стационарах сейчас остаются 97 человек, сообщил Воробьев; по данным Минздрава, всего пострадавших 182. На месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей.

Вооруженные люди напали на «Крокус» вечером 22 марта. В здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Открытое горение ликвидировали только к вечеру субботы.

В тот же день ФСБ заявила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них спецслужба назвала непосредственными участниками теракта, они арестованы на два месяца. Личности остальных семи пока не раскрываются. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Воробьев Московская область теракт Крокус Сити Холл
Материалы по теме
Песков переадресовал следствию вопрос о роли ИГИЛ в теракте в «Крокусе»
Политика
Воробьев сообщил, когда из «Крокус Сити» можно будет забрать вещи
Общество
Воробьев сообщил, что установлены личности 50 погибших в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Кремль объявил о проведении Парада Победы 9 мая на Красной площади Общество, 13:16
Транзакции в биткоинах подешевели из-за нежелания продавать криптовалюту Крипто, 13:11
Кремль исключил контакты России с Западом в сфере борьбы с терроризмом Политика, 13:10
Клуб НХЛ с пятью россиянами в четвертый раз подряд не вышел в плей-офф Спорт, 13:04
Кремль заявил о неучастии в дискуссии о смертной казни после теракта Политика, 13:02
Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX объявила о закрытии Крипто, 13:01
Биатлонист Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России Спорт, 12:53
Как обрабатывать персональные данные и избежать штрафа на 700 тыс. руб. Pro, 12:43
Песков переадресовал следствию вопрос о роли ИГИЛ в теракте в «Крокусе» Политика, 12:42
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили на день Общество, 12:35
Риелторы оценили долю проектов со скидками в новостройках Москвы Недвижимость, 12:32
США заявили Израилю о репутационном ущербе и проблеме с доверием Политика, 12:32
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 12:31
Эксперты предсказали рекордную выдачу ипотеки на ИЖС в 2024 году Недвижимость, 12:27