Воробьев: поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили до 26 марта

Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили на день

Спасательная операция завершилась в субботу, 23 марта, а поисковая продолжится до 17:00 вторника. Разборы завалов на месте трагедии продолжаются

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Поисковая операция на месте теракта в «Крокусе» продлена до 17:00 вторника, 26 марта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Утром был на месте теракта. Задача — разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня», — заявил глава региона.

По его словам, на месте посменно работают около тысячи человек: спасатели, кинологи, строители.

О завершении спасательной операции на месте теракта в концертном зале Воробьев сообщил вечером в субботу, 23 марта. Разбор завалов на месте трагедии продолжается, губернатор говорил, что работы будут идти круглосуточно.

В больницах и стационарах сейчас остаются 97 человек, сообщил Воробьев; по данным Минздрава, всего пострадавших 182. На месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей.

Вооруженные люди напали на «Крокус» вечером 22 марта. В здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Открытое горение ликвидировали только к вечеру субботы.

В тот же день ФСБ заявила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них спецслужба назвала непосредственными участниками теракта, они арестованы на два месяца. Личности остальных семи пока не раскрываются. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).