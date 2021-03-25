В Калининградской области разбился вертолет Ка-32

На борту воздушной машины было три члена экипажа, один из них погиб, сообщили в МЧС. «<...> командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован», — уточнили в ведомстве. На месте крушения работают более 50 человек.
СК организовал доследственную проверку по факту крушения вертолета МЧС, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «РИА Новости».
В правительстве Калининградской области «РБК-Калининград» сообщили, что МЧС проводит проверку по факту пропажи воздушного судна.
Как сообщил источник ТАСС в авиационных службах, к аварии могли привести ошибка пилотов или техническая неисправность судна. «Все версии будут рассмотрены в ходе расследования», — отметил он.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Калининградской области и в Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
В конце января на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет санавиации Ми-8. Вертолет направлялся в Певек, однако командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за падения давления масла в одном из двигателей. На борту находились три члена экипажа и врач, они не получили повреждений. Магаданская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.