Вертолет принадлежал МЧС и выполнял учебный полет. Он упал в акваторию Куршского залива. На борту было три человека, один из них погиб, еще один госпитализирован

Вертолет Ка-32 (Фото: Global Look Press)

В Калининградской области разбился вертолет Ка-32, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

«Вертолет по технической причине потерпел аварию. Есть выжившие», — сообщил собеседник «Интерфакса».

По данным ТАСС, вертолет упал в акваторию Куршского залива.

Позже в МЧС России сообщили, что упавший вертолет принадлежал ведомству, он выполнял плановый тренировочный полет. Во время полета с экипажем пропала связь, а позже поступила информация о его падении в акватории Куршского залива, в пяти километрах от Полесска.