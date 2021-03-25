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В Калининградской области разбился вертолет Ка-32

Вертолет принадлежал МЧС и выполнял учебный полет. Он упал в акваторию Куршского залива. На борту было три человека, один из них погиб, еще один госпитализирован
Вертолет Ка-32
Вертолет Ка-32 (Фото: Global Look Press)

В Калининградской области разбился вертолет Ка-32, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

«Вертолет по технической причине потерпел аварию. Есть выжившие», — сообщил собеседник «Интерфакса».

По данным ТАСС, вертолет упал в акваторию Куршского залива.

Позже в МЧС России сообщили, что упавший вертолет принадлежал ведомству, он выполнял плановый тренировочный полет. Во время полета с экипажем пропала связь, а позже поступила информация о его падении в акватории Куршского залива, в пяти километрах от Полесска.

При падении вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека
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Вертолет Ми-8

На борту воздушной машины было три члена экипажа, один из них погиб, сообщили в МЧС. «<...> командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован», — уточнили в ведомстве. На месте крушения работают более 50 человек.

СК организовал доследственную проверку по факту крушения вертолета МЧС, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «РИА Новости».

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В правительстве Калининградской области «РБК-Калининград» сообщили, что МЧС проводит проверку по факту пропажи воздушного судна.

Как сообщил источник ТАСС в авиационных службах, к аварии могли привести ошибка пилотов или техническая неисправность судна. «Все версии будут рассмотрены в ходе расследования», — отметил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Калининградской области и в Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

В конце января на Чукотке совершил аварийную посадку вертолет санавиации Ми-8. Вертолет направлялся в Певек, однако командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за падения давления масла в одном из двигателей. На борту находились три члена экипажа и врач, они не получили повреждений. Магаданская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Евгения Лебедева
крушение вертолета падение вертолета Калининградская область
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