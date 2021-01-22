Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ми-8 на Чукотке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Магаданская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки вертолета санавиации Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, вертолет Ми-8 Национальной службы санитарной авиации совершил аварийную посадку в 10:30 (01:30 мск) 22 января в аэропорту Кепервеем Билибинского района.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, когда в одном из двигателей упало давление масла. Изначально Ми-8 должен был совершить рейс в Певек.