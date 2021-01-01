Жена Шестуна сообщила о проверке после инцидента с конвоиром

Александр Шестун (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСC)

Сотрудники ФСИН сообщили экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, что направят на проверку видеозапись инцидента с конвоиром. Об этом РБК сообщила его супруга Юлия Шестун.

Супруга напомнила, что 30 октября автозак, который перевозил Александра Шестуна, попал в ДТП, и он ударился головой. По ее словам, Шестун настаивал на медицинском обследовании, чтобы исключить сотрясение головного мозга, и процедуре МРТ.

«Из-за того, что ему не была оказана медицинская помощь Александр Вячеславович отказывался ехать в суд, у него, действительно, все признаки сотрясения мозга были — головная боль и тошнота. И в тот момент, когда его паковали в автозак под силой давления, так сказать, нога соскочила и задела сотрудника. И это, якобы на видеорегистратор было запечатлено», — сообщила она.

По ее словам, проверка может проводиться по ст.318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Произошедшее супруга считает провокацией.