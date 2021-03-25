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C Моргенштерна взыскали ₽300 тыс. из-за песни «Владимир Путин — молодец»

Поданный в январе иск автора песни «Владимир Путин — молодец» к известному рэперу суд удовлетворил частично. Приносить публичные извинения за исполнение песни без разрешения автора Моргенштерн не обязан
Алишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Кировский районный суд Уфы обязал рэпера Алишера Моргенштерна выплатить автору песни «Владимир Путин — молодец» Олегу Лихачеву компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в Instagram.

«Исковые требования Лихачева Олега о защите интеллектуальных прав на музыкальное произведение к Моргенштерну Алишеру суд удовлетворил частично. Суд признал незаконным использование Моргенштерном Алишером музыкального произведения «Владимир Путин — молодец», автором которого является истец», — сообщила пресс-служба суда.

В итоге суд взыскал с Моргенштерна в пользу Лихачева 300 тыс. руб. и обязал рэпера прекратить использование указанной композиции без получения на это разрешения автора в законном порядке. Требования Лихачева о публикации за счет Моргенштерна решения суда по этому делу суд отклонил как и требование истца принести ему публичные извинения.

Моргенштерн также обязан заплатить в бюджет пошлину в размере 6,5 тыс. руб.

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Алишер Моргенштерн

РБК обратился за комментарием к представителю Моргенштерна и Олегу Лихачеву.

Лихачев обратился в суд в январе 2021 года. Как сообщал РБК УФа, Лихачев — казанский шоумен, член партии «Коммунисты России». В компании «Бишенов и партнеры», представляющей интересы Лихачева, тогда отметили, что Моргенштерн без разрешения автора использовал в своих видеороликах песню истца «Владимир Путин — молодец».

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В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела признаки нарушения законодательства о рекламе в опубликованном в конце 2020 года ролика с участием Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов». Ведомство, в частности, сочло «вызывающим и непристойным» созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка, так как девушки появляются в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье».

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Кроме того, в ФАС решили, что действия Моргенштерна «по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом». Нарушение также усмотрели распитии рэпером в ролике алкоголя — «входит в офис АО «Альфа-банк» [...], употребляя на ходу из горла бутылки алкогольную продукцию» — тогда как закон запрещает демонстрацию в рекламе такого потребления (п. 3 ч. 5 ст. 5 закона «О рекламе»).

В Альфа-банке, который взял Моргенштерна на работу в штат, РКБ заявили тогда, что не считают клип Моргенштерна рекламой. «Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения», — пояснил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

Авторы
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Анастасия Андреева
При участии
Евгения Лебедева
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