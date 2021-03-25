Поданный в январе иск автора песни «Владимир Путин — молодец» к известному рэперу суд удовлетворил частично. Приносить публичные извинения за исполнение песни без разрешения автора Моргенштерн не обязан

Алишер Моргенштерн (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Кировский районный суд Уфы обязал рэпера Алишера Моргенштерна выплатить автору песни «Владимир Путин — молодец» Олегу Лихачеву компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в Instagram.

«Исковые требования Лихачева Олега о защите интеллектуальных прав на музыкальное произведение к Моргенштерну Алишеру суд удовлетворил частично. Суд признал незаконным использование Моргенштерном Алишером музыкального произведения «Владимир Путин — молодец», автором которого является истец», — сообщила пресс-служба суда.

В итоге суд взыскал с Моргенштерна в пользу Лихачева 300 тыс. руб. и обязал рэпера прекратить использование указанной композиции без получения на это разрешения автора в законном порядке. Требования Лихачева о публикации за счет Моргенштерна решения суда по этому делу суд отклонил как и требование истца принести ему публичные извинения.

Моргенштерн также обязан заплатить в бюджет пошлину в размере 6,5 тыс. руб.