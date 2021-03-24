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Warner Music Group купила записывающий Моргенштерна российский лейбл

В 2021 году Atlantic Records Russia намерена выпустить альбомы сотрудничавших с Zhara Music артистов — HammAli & Navai, Morgenshtern, Idris&Leos, Rauf&Faik, ЛСП, Slava Marlow, EMIN и Jony
Эмин Агаларов
Эмин Агаларов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Warner Music Group Леонарда Блаватника объявила о покупке российского лейбла Zhara Music, на основе которого после ребрендинга решено создать российское подразделение студии Atlantic Records, входящей в группу Warner Music.

Компания Zhara Music была основана бизнесменами и музыкантами Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым, известными также, как EMIN и Bahh Tee. После ребрендинга Алиев возглавит Atlantic Records Russia в качестве генерального продюсера, а Агаларов сосредоточится на других бизнес-проектах и творчестве, оставшись одним из ведущих артистов лейбла.

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Эмин Агаларов

Генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов будет осуществлять стратегическое руководство деятельностью Atlantic Records Russia, а специалисты Warner Music будут обеспечивать юридическую и финансовую поддержку, регистрацию каталога и дистрибуцию контента.

Уже в 2021 году Atlantic Records Russia намерена выпустить альбомы сотрудничавших с Zhara Music артистов — HammAli & Navai, Morgenshtern, Idris&Leos, Rauf&Faik, ЛСП, Slava Marlow, EMIN и Jony, а также специальный сборник, посвященный запуску российского подразделения компании.

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По словам Алиева, сделка с Warner Music поможет артистам «выйти на новый уровень как здесь, так и на мировой арене».

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Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
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