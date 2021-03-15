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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве допустили, что COVID запускает в организме процесс старения

При реабилитации переболевших пожилых людей нужно учитывать возможные когнитивные расстройства. О возможном преждевременном старении из-за COVID-19 в декабре 2020 года сообщили российские и зарубежные ученые
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Коронавирусная инфекция может запустить в организме человека преждевременные процессы старения. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, передает «РИА Новости».

По словам Ткачевой, некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения и для этого есть два повода. «Действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», — сообщила она.

Эксперт отметила, что при госпитализации пожилых пациентов нужно всегда учитывать не только основные симптомы инфекции — кашель, одышку, высокую температуру, но и возможность делирия (когнитивное расстройство с нарушением рассудка и эмоционального восприятия).

Биолог рассказала о преждевременном старении переболевших коронавирусом
Общество
Фото:Go Nakamura / Getty Images

В декабре прошлого года профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что преждевременное старение организма может быть одним из последствий COVID-19. Она сослалась на исследование, авторы которого обнаружили у 40-летних пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, патологии некоторых внутренних органов, свойственных для людей пожилого возраста.

Опрошенные РБК специалисты заявили, что говорить о преждевременном старении в результате COVID-19 пока рано. Терапевт Татьяна Романенко обратила внимание, что прошло слишком мало времени с начала пандемии, чтобы делать подобные выводы.

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Врач-пульмонолог Сергей Пурясев отметил, что COVID-19 оставляет свой след по всему организму и, как и все другие заболевания, сокращает жизнь.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус реабилитация заболевание пожилые люди
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