В Минздраве допустили, что COVID запускает в организме процесс старения

При реабилитации переболевших пожилых людей нужно учитывать возможные когнитивные расстройства. О возможном преждевременном старении из-за COVID-19 в декабре 2020 года сообщили российские и зарубежные ученые

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Коронавирусная инфекция может запустить в организме человека преждевременные процессы старения. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, передает «РИА Новости».

По словам Ткачевой, некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения и для этого есть два повода. «Действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации», — сообщила она.

Эксперт отметила, что при госпитализации пожилых пациентов нужно всегда учитывать не только основные симптомы инфекции — кашель, одышку, высокую температуру, но и возможность делирия (когнитивное расстройство с нарушением рассудка и эмоционального восприятия).

В декабре прошлого года профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что преждевременное старение организма может быть одним из последствий COVID-19. Она сослалась на исследование, авторы которого обнаружили у 40-летних пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, патологии некоторых внутренних органов, свойственных для людей пожилого возраста.