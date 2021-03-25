В столице Мавритании неизвестный захватил самолет и пригрозил взрывом

По данным СМИ, у мужчины, который вел переговоры на английском языке, возникли проблемы с правительством страны. Он требовал у диспетчеров разрешить вылет из Мавритании. Спустя некоторое время силовики задержали захватчика

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Утром 25 марта неизвестный проник на борт самолета, который находился в международном аэропорту Нуакшота, и пригрозил взорвать его. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Пока требования этого человека не известны, его личность не установлена», — передает телеканал. По его данным, в момент захвата самолета пассажиров на борту не было.

Местный портал Alakhbar.info сообщает, что служба безопасности аэропорта начала переговоры с человеком, захватившим самолет, пытаясь убедить его сдаться.

Источник из числа силовиков сообщил Alakhbar, что информации о захватившем самолет пока недостаточно, но отметил, что захватчик не говорит по-арабски. По его словам, неизвестный требует встречи с министром транспорта Мавритании.