В столице Мавритании неизвестный захватил самолет и пригрозил взрывом
Утром 25 марта неизвестный проник на борт самолета, который находился в международном аэропорту Нуакшота, и пригрозил взорвать его. Об этом сообщает Al Arabiya.
«Пока требования этого человека не известны, его личность не установлена», — передает телеканал. По его данным, в момент захвата самолета пассажиров на борту не было.
Местный портал Alakhbar.info сообщает, что служба безопасности аэропорта начала переговоры с человеком, захватившим самолет, пытаясь убедить его сдаться.
Источник из числа силовиков сообщил Alakhbar, что информации о захватившем самолет пока недостаточно, но отметил, что захватчик не говорит по-арабски. По его словам, неизвестный требует встречи с министром транспорта Мавритании.