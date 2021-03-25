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В столице Мавритании неизвестный захватил самолет и пригрозил взрывом

По данным СМИ, у мужчины, который вел переговоры на английском языке, возникли проблемы с правительством страны. Он требовал у диспетчеров разрешить вылет из Мавритании. Спустя некоторое время силовики задержали захватчика
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Утром 25 марта неизвестный проник на борт самолета, который находился в международном аэропорту Нуакшота, и пригрозил взорвать его. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Пока требования этого человека не известны, его личность не установлена», — передает телеканал. По его данным, в момент захвата самолета пассажиров на борту не было.

Местный портал Alakhbar.info сообщает, что служба безопасности аэропорта начала переговоры с человеком, захватившим самолет, пытаясь убедить его сдаться.

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Фото:Rouzbeh Fouladi / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Источник из числа силовиков сообщил Alakhbar, что информации о захватившем самолет пока недостаточно, но отметил, что захватчик не говорит по-арабски. По его словам, неизвестный требует встречи с министром транспорта Мавритании.

Источники также сообщили порталу, что в аэропорт прибыл начальник штаба ВВС Мавритании генерал-майор Мохамед Ахретани, который должен возглавить переговоры.

Портал Essahraa пишет, что после захвата аэропорт был закрыт. По его информации, воздушное судно захватил американец, который потребовал у диспетчеров дать ему разрешение на вылет из страны.

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Источники Aharamedias утверждают, что у мужчины возникли проблемы с правительством Мавритании.

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Фото:Peter Dejong / AP

Al Arabiya сообщает, что неизвестный захватил самолет Embraer, который принадлежит авиакомпании Mauritania Airlines. По информации телеканала, мужчина пригрозил взорвать или сжечь самолет в том случае, если спецслужбы начнут штурмовать воздушное судно. Силы безопасности еще не установили, есть ли у этого человека оружие и взрывчатка.

Позднее Essahraa сообщила, что захватившего самолет мужчину задержали. Эту информацию подтвердил Al Arabiya.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Мавритания захват самолет угроза взрыва
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