Депутат назвал «пугалкой» сообщения о регистрации в соцсетях по паспорту

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Антон Горелкин разъяснил проект приказа Роскомнадзора, предлагающий в качестве одного из вариантов идентификации пользователя запрашивать у граждан паспорт при регистрации в соцсетях. Он написал в своем Telegram-канале, что «пугалке про интернет по паспорту столько же лет», сколько в России существует интернет.

«Речь идет о единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными», — отметил Горелкин.

По его словам, при этом никто не запретит соцсетям или иным сайтам использовать свои способы верификации пользователя — например, по номеру телефона.

Материал дополняется