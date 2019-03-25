Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Суд заочно арестовал бывшего руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича. Ему вменяется уход от налогов на сумму в 620 млн руб.

Александр Карасевич (Фото: gubkin.ru)

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича. Такое решение принял судья Александр Глухов, передает корреспондент РБК. Следственный комитет считает ученого виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 620 млн руб.

Карасевич объявлен СКР в международный розыск. Если он будет задержан на территории России или экстрадирован, он немедленно будет помещен в СИЗО. Обвиняемый находится на лечении в Германии и не скрывается от следствия, заявила на заседании его адвокат Екатерина Березовская. Она предоставила суду медицинские документы, согласно которым Карасевич до конца мая находится на интенсивной терапии.

Помимо этого защитница представила суду документ МИДа, где указано, что Карасевич «представляет Россию в организации ООН по газу». Карасевич занимает должность вице-председателя Межведомственной рабочей группы по газу Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН.

Преследование Карасевича связано с проектно-аналитическим центром «Лорес», который он, по данным базы СПАРК, возглавлял с 2002 по 2005 год. «Лорес» был подрядчиком «Газпром промгаза» и многих других дочерних компаний «Газпрома», следует из данных СПАРК и сведений, прозвучавших на заседании.