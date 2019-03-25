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Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Суд заочно арестовал бывшего руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича. Ему вменяется уход от налогов на сумму в 620 млн руб.
Александр Карасевич (Фото: gubkin.ru)

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича. Такое решение принял судья Александр Глухов, передает корреспондент РБК. Следственный комитет считает ученого виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 620 млн руб.

Карасевич объявлен СКР в международный розыск. Если он будет задержан на территории России или экстрадирован, он немедленно будет помещен в СИЗО. Обвиняемый находится на лечении в Германии и не скрывается от следствия, заявила на заседании его адвокат Екатерина Березовская. Она предоставила суду медицинские документы, согласно которым Карасевич до конца мая находится на интенсивной терапии.

Помимо этого защитница представила суду документ МИДа, где указано, что Карасевич «представляет Россию в организации ООН по газу». Карасевич занимает должность вице-председателя Межведомственной рабочей группы по газу Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН.

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Преследование Карасевича связано с проектно-аналитическим центром «Лорес», который он, по данным базы СПАРК, возглавлял с 2002 по 2005 год. «Лорес» был подрядчиком «Газпром промгаза» и многих других дочерних компаний «Газпрома», следует из данных СПАРК и сведений, прозвучавших на заседании.

Следствие считает, что руководители ЗАО «Лорес» в 2011–2012 годах совершили уклонение от уплаты налогов, обналичив часть средств при помощи фиктивных займов, выданных 11 фирмам-однодневкам. Махинации расследуются с 2017 года. По делу проходит также бывшая главбух ЗАО Ольга Королева; она заочно арестована с прошлого года. Помимо документов, касающихся собственно сделок, следствие в понедельник предоставило суду данные о премиях, которые выписывали Карасеву.

Защита считает, что Карасевич не мог иметь отношения к махинациям в силу того, что в упомянутый период уже не работал в «Лоресе» и не подписывал документов о сделках. «Мы считаем, что данное дело сфабриковано», — заявила на заседании адвокат Березовская. Она указала, что одни и те же должностные лица ФНС проверяли «Лорес» дважды в течение одного периода времени. По ее словам, первая проверка не обнаружила никаких существенных недочетов и лишь вторая выявила уклонение от уплаты налогов. При этом сумма ущерба разнится в подсчетах ФНС и СКР. Следователи полагают, что бюджет не досчитался порядка 620 млн руб., а налоговики приводят сумму на сотню миллионов рублей больше.

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Ранее заочный арест Карасевича дважды срывался. Впервые следствие обратилось в суд с соответствующим ходатайством еще в январе, и оно было отклонено; это решение СКР обжаловал в Мосгорсуде, однако он согласился с решением первой инстанции.

Во второй раз следствие попросило о заочном аресте Карасевича в пятницу, 22 марта. На этот раз судья Глухов решил, что следователь не предоставил достаточно подтверждающих документов, что Карасевича нужно арестовать: ни данных о его причастности к махинациям, ни материалов, доказывающих его способность, находясь в России, навредить следствию. Судья дал следователю два дня на сбор бумаг и перенес заседание на понедельник.

В понедельник следователь предоставил судье несколько протоколов допросов свидетелей; с точки зрения защиты некоторые из них прямо указывают на невиновность Карасевича. Так, одна из сотрудниц «Лорес» рассказала следствию, что Карасевич «решал исключительно технические» вопросы, «а не организационные», а значит, не распоряжался средствами компании.

Автор: Маргарита Алехина
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