СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича

Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Поступили материалы следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Карасевича А.М. заочно», — сказала представитель суда. Дело в отношении Карасевича возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

15 января Бабушкинский районный суд отказался заключить под стражу Карасевича. В конце того же месяца Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение суда.

Согласно судебным документам, Карасевича привлекли в качестве обвиняемого к делу об уклонении от уплаты налогов, возбужденному против гендиректора фирмы, название которой не указывается, в марте 2018 года. В декабре он был объявлен в международный розыск, поскольку у правоохранительных органов имелись данные о пребывании обвиняемого за границей.

Карасевич занимал пост гендиректора ОАО «Газпром промгаз» в 1999–2013 годах. Он дважды становился лауреатом премии правительства России в области науки и техники, а также награжден орденом Почета.