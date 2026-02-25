 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

В Госдуме назвали незаконными долги за уборку снега в платежках

Сюжет
Радио РБК
Включение в платежки долгов за уборку снега сверх утвержденных тарифов незаконно, заявила депутат Разворотнева. Она советует жителям жаловаться в прокуратуру, однако юрист считает, что наказать УК может помешать госконтроль
Фото: Андрей Епихин / ТАСС
Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Ситуация, при которой управляющая компания (УК) перекладывает финансовое обязательство за уборку снега на придомовой территории на владельцев многоквартирного дома, незаконна, заявила в эфире Радио РБК зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

О таком случае Радио РБК рассказала жительница подмосковных Мытищ Елизавета: она и ее соседи оказались в ситуации, когда владельцам квартир пришлось оплачивать долг за уборку снега, потому что расходы УК превысили затраты, заложенные в бюджет.

«Нам в платежки просто включили долг. Только у нашего дома, который заказывал вывоз снега на несколько сотен тысяч, больше полумиллиона там точно выходило. Они снег не убирали, мы писали жалобы. Потом приезжали, все-таки кое-что убирали в небольших количествах, просто чтобы можно было по двору передвигаться. А потом нам сказали, что, оказывается, это было сверх нормы», — рассказала она.

Разворотнева посоветовала оказавшимся в подобной ситуации людям жаловаться в прокуратуру и идти в суды, поскольку тарифы на содержание общедомового имущества устанавливаются на общем собрании и пересмотреть их также можно только на общем собрании.

«Эти тарифы устанавливаются обычно там в начале года. И в течение года вот как бы задним числом пересматриваться не могут», — пояснила она.

«Роскосмос» показал снимок циклона, принесшего снегопад в Москву
Общество
Фото:Роскосмос

Юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин в эфире Радио РБК согласился с рекомендацией депутата обращаться в прокуратуру и добавил, что по закону управляющую компанию в рамках административного производства должны привлечь к ответственности. В этом случае ей грозят штрафы от 150 тыс. до 300 тыс. руб. Однако, по словам Крохина, на практике с этим аспектом возникают проблемы из-за «правового нигилизма».

«У нас получается так, что и жилищная инспекция, и административная инспекция, которая отвечает за территорию, они не привлекают к ответственности управляющие компании, потому что 85% рынка управления, если брать столичный регион, оно под государственным контролем. Это государственное бюджетное учреждение», — объяснил он.

Для России зимние месяцы 2026 года стали особенно снежными. Например, в Москве и Санкт-Петербурге уже в начале января высота снежного покрова била рекорды, сообщал в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

24 февраля ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала новый снежный рекорд в столице в ближайшие дни. По ее словам, в отдельные дни высота снежного покрова в Москве «будет экстремально высокой».

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Алина Нафикова
ЖКХ управляющая компания управление многоквартирными домами Госдума юрист
Материалы по теме
В Чебоксарах стоимость уборки снега внесут в платежки ЖКХ
Общество
Глава ФАС ответил на сообщения о росте тарифов ЖКХ
Общество
Москвичей предупредили о снегопадах до конца февраля
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского Политика, 21:23
В МТС и «М.Видео» стартовал предзаказ нового Samsung Galaxy S2 Общество, 21:17
Над тремя регионами России сбили 13 украинских беспилотников Политика, 21:13
Шипачев первым в истории КХЛ отдал 700 результативных передач Спорт, 21:10
Региональные образы и орнаменты предложили собрать в единый каталог Общество, 21:09
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 21:05
В ЕК напомнили об альтернативе для поставок нефти в Словакию и Венгрию Политика, 21:02
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Samsung показал смартфоны Galaxy S26. Характеристики и все подробности Life, 21:00
Российского вратаря назвали лучшим по отраженным ударам в Лиге чемпионов Спорт, 20:56
Минэк заявил, что единые правила цен не отменят скидок на маркетплейсах Общество, 20:49
Лауреат Нобелевской премии ушел с поста главы института из-за Эпштейна Общество, 20:40
На Солнце произошла самая сильная вспышка после аномалии в начале февраля Общество, 20:33
Трамп поздравил Инфантино с 10-летием пребывания на посту главы ФИФА Спорт, 20:32