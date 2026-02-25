В Госдуме назвали незаконными долги за уборку снега в платежках

Включение в платежки долгов за уборку снега сверх утвержденных тарифов незаконно, заявила депутат Разворотнева. Она советует жителям жаловаться в прокуратуру, однако юрист считает, что наказать УК может помешать госконтроль

Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Ситуация, при которой управляющая компания (УК) перекладывает финансовое обязательство за уборку снега на придомовой территории на владельцев многоквартирного дома, незаконна, заявила в эфире Радио РБК зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

О таком случае Радио РБК рассказала жительница подмосковных Мытищ Елизавета: она и ее соседи оказались в ситуации, когда владельцам квартир пришлось оплачивать долг за уборку снега, потому что расходы УК превысили затраты, заложенные в бюджет.

«Нам в платежки просто включили долг. Только у нашего дома, который заказывал вывоз снега на несколько сотен тысяч, больше полумиллиона там точно выходило. Они снег не убирали, мы писали жалобы. Потом приезжали, все-таки кое-что убирали в небольших количествах, просто чтобы можно было по двору передвигаться. А потом нам сказали, что, оказывается, это было сверх нормы», — рассказала она.

Разворотнева посоветовала оказавшимся в подобной ситуации людям жаловаться в прокуратуру и идти в суды, поскольку тарифы на содержание общедомового имущества устанавливаются на общем собрании и пересмотреть их также можно только на общем собрании.

«Эти тарифы устанавливаются обычно там в начале года. И в течение года вот как бы задним числом пересматриваться не могут», — пояснила она.

Юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин в эфире Радио РБК согласился с рекомендацией депутата обращаться в прокуратуру и добавил, что по закону управляющую компанию в рамках административного производства должны привлечь к ответственности. В этом случае ей грозят штрафы от 150 тыс. до 300 тыс. руб. Однако, по словам Крохина, на практике с этим аспектом возникают проблемы из-за «правового нигилизма».

«У нас получается так, что и жилищная инспекция, и административная инспекция, которая отвечает за территорию, они не привлекают к ответственности управляющие компании, потому что 85% рынка управления, если брать столичный регион, оно под государственным контролем. Это государственное бюджетное учреждение», — объяснил он.

Для России зимние месяцы 2026 года стали особенно снежными. Например, в Москве и Санкт-Петербурге уже в начале января высота снежного покрова била рекорды, сообщал в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

24 февраля ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала новый снежный рекорд в столице в ближайшие дни. По ее словам, в отдельные дни высота снежного покрова в Москве «будет экстремально высокой».