«Роскосмос» показал снимок циклона, принесшего снегопад в Москву

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» в телеграм-канале опубликовал космический снимок циклона, который принес в Москву очередной снегопад.

«Сегодня столицу снова накрыл снегопад — снимок из космоса. Наши спутники продолжают следить за прохождением циклона», — говорится в сообщении.

Дептранс Москвы предупредил, что из-за снегопада в ближайшее время ожидаются затруднения дорожного движения, поэтому лучше пользоваться общественным транспортом. По данным ЦОДД, сейчас пробки в Москве достигают 4 баллов, средняя скорость движения — 30 км/ч.

«Ожидаем затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях», — говорится в сообщении.

Водителям советуют выезжать на дороги после 20:00 мск.

О предстоящих снегопадах в Москве накануне предупредила Росавиация. Агентство указало на возможность задержек или отмен рейсов, а также рекомендовало пассажирам следить за информацией.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала Радио РБК, что в ближайшие дни в Москве может быть побит рекорд 2010 года по высоте снежного покрова.