В Москве допустили 16-летний рекорд по высоте снежного покрова

Позднякова: в Москве высота снежного покрова может побить рекорд 2010 года
Радио РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В ближайшие дни в Москве может быть побит рекорд по высоте снежного покрова 2010 года, рассказала Радио РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, 24 февраля во второй половине дня и в предстоящие сутки ожидается снежная погода: выпадет от 2 до 6 мм осадков, что соответствует 5 см снега. Сейчас высота снежного покрова в Москве составляет около 65 см.

«Мы ожидаем, что завтра высота снежного покрова на ВДНХ может достигнуть 70 см и таким образом будет повторен рекорд 2010 года. В отдельные дни у нас высота снежного покрова будет экстремально высокой», — рассказала синоптик.

Температура воздуха в четверг и пятницу останется чуть ниже климатической нормы — в пределах минус 1–4 градусов. В середине недели на большей части европейской территории погоду будет определять антициклон, который принесет более ясную, но и более холодную погоду, объяснила Позднякова.

По ее словам, такая погода характерна для февраля.

«У нас февраль в Москве — зимний месяц, и мы должны привыкнуть и к осадкам в виде снега, а иногда он бывает перемежается и мокрым снегом. И, собственно говоря, и ветер у нас тоже довольно сильный бывает именно в феврале», — пояснила она.

Главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов в связи с непогодой рекомендовал жителям столицы пользоваться метро или закладывать дополнительное время при поездках на личном авто. По его словам, сегодня и завтра в центре Москвы возможны временные перекрытия движения.

«Вместе с этим в городе ожидается снег. Это значит, что поездка на личном автомобиле может занять значительно больше времени. Рекомендуем для поездок по городу использовать метро. Это безопаснее и быстрее. А машину лучше оставить у дома. Если поездку на автомобиле отложить невозможно, заложите большой запас времени и заранее проложите альтернативный маршрут. По возможности перенесите поездку в центр на другой день», — рекомендовал он.

В своем телеграм-канале Позднякова писала, что в этом году температура в начале марта будет заметно ниже, чем год назад. Тогда оттепель в Москве началась 1 марта и продолжалась весь месяц.

О том, что на Москву надвигается снежный циклон, утром 24 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодняшние снегопады не будут рекордными. Температура воздуха в Москве составит от –2 до –4 градусов, а в Московской области — от –1 до –6 градусов.

 

Алина Нафикова, Елена Степанова Елена Степанова, Кирилл Леонов
погода в Москве Погода снегопад в Москве снегопад
