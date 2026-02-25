Путин спросил у Гергиева про «Турандот»: «жестко там все у вас звучит?»

Гергиев рассказал Путину о новой постановке «Турандот». В классической версии принцесса Турандот влюблюяется в принца Калафа. В постановке Франдетти в Большом театре представлена более жесткая версия пьесы

Video

Президент Владимир Путин словами «жестко там все у вас» обсудил премьеру оперы «Турандот» с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым во время встречи в Кремле.

Премьера оперы в постановке Алексея Франдетти состоялась на Исторической сцене Большого театра 19 февраля.

Опера Пуччини по пьесе Карло Гоцци разворачивается вокруг китайской принцессы Турандот. Она обещает выйти замуж за того, кто разгадает три загадки, остальных — ждет казнь. В нее влюбляется принц Калаф. Это последняя опера Пуччини, композитор не успел завершить финал, в итоге его дописал его ученик Франко Альфано. В классической версии в конце постановки побеждает любовь — принцесса влюблюяется в Калафа. Франдетти же поставил «Турандот» иначе — в первых постановках на сцену на блюде выносили голову Калафа. Позже этот реквизит убрали из постановки.

Путин рассказал Гергиеву, что видел информацию об опере и интервью с артистами. Гергиев в ответ рассказал, что в опере задействованы шесть исполнителей, чтобы в ближайшие годы спектакль можно было давать чаще, при этом руководство театра сделало ставку на молодежь.

«Турандот» — жестко там все у вас звучит?» — спросил с улыбкой Путин.

Гергиев объяснил, что это очень яркое произведение, которое Джакомо Пуччини не закончил, поэтому его дописал другой автор. По его словам, мощь российских театров состоит в возможности исполнять не только отечественные оперы, но и другие «величайшие образцы, которые скрепляют этот мир».

Одна из последних встреч Путина с Гергиевым состоялась в ноябре прошлого года во время посещения Большого театра. Глава государства пообщался с руководителем театра и дал ему «пять», пока смотрел концерт вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. «Мы действительно почувствовали, что вот такой общий дух объединял сегодня всех нас. Настроение [было] хорошее с первых звуков, которые мы услышали», — поделился тогда Гергиев.