Подполковник полиции Москвы попал под два суда одновременно

Офицер полиции Москвы Тахтаулов и еще несколько фигурантов проходят по делу об организации незаконной миграции 10 тыс. иностранцев, оно слушается в Басманном суде. Против офицера также подан иск о конфискации имущества

Дмитрий Тахтаулов (Фото: Тахтаулов Дмитрий / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Два суда в Москве одновременно рассматривают дела, по которым проходит бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД Дмитрий Тахтаулов, пишет газета «Коммерсантъ».

Тахтаулов и его подчиненный — экс-начальник отдела УВМ Вячеслав Фокин, а также предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов обвиняются в «организации незаконной миграции группой лиц с использованием своего служебного положения» (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК).

Дело об организации незаконной миграции 10 тыс. иностранцев слушается в Басманном районном суде. По версии следствия, полицейские обеспечивали «беспрепятственную постановку на учет» в столичном управлении по вопросам миграции подконтрольных бизнесменам ООО «Бизнес Консалтинг Групп», ООО «Пиксель», ООО «Киссин» и ООО «Бигпро» в качестве приглашающей стороны, от них в полицию поступило около 10 тыс. заявок. Тахтаулов и Фокин в свою очередь дали указания подчиненным о «принятии решений» о выдаче приглашений иностранцам для въезда в страну. За то, чтобы попасть в Россию, последние платили по несколько сотен долларов, пишет газета.

В ноябре прошлого года Тахтаулов и другие фигуранты дела были задержаны. Сначала Басманный суд отправил их под домашний арест, потом меру пресечения ужесточили. Обвиняемые свою вину не признают.

Кроме того, в Преображенском суде столицы рассматривается иск Генпрокуратуры о конфискации имущества подполковника полиции в доход государства. У него и его родственников обнаружили несколько объектов недвижимости, в том числе в элитном ЖК «Соколиный форт», дорогие автомобили с «блатными» номерами и крупные суммы наличных.

Так, владелицей двух квартир стоимостью 14,5 млн и 10,4 млн руб., а также двух машно-мест в этом ЖК оказалась бывшая жена Тахтаулова Виктория. На нее также был зарегистрирован автомобиль BMW X5 с номером 999 2019 года выпуска, купленный тогда же за 5,3 млн руб. При этом совокупный доход женщины за 19 лет составил всего 123 тыс. руб.

По данным ФНС, совокупные доходы самого офицера с января 2002 по декабрь 2021 года, когда он подавал декларации, составили 12 млн 905 тыс. 215 руб.

В ходе обыска в доме подполковника на Новоалексеевской улице были найдены и изъяты $592,4 тыс. и 11,5 млн руб, у его матери Татьяны Инюкиной — еще 5,4 млн руб.

На нее, в частности, был оформлен трехэтажный дом общей площадью 300 кв. м на Зеленом бульваре в Мытищах, приобретенный в 2022 году вместе с участком земли за 47,5 млн руб., а также автомобиль Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, купленный в 2022 году за 9,1 млн руб. На него поставили номер «001».