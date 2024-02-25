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Подполковник полиции Москвы попал под два суда одновременно

Офицер миграционного управления МВД Москвы попал под два суда сразу
Офицер полиции Москвы Тахтаулов и еще несколько фигурантов проходят по делу об организации незаконной миграции 10 тыс. иностранцев, оно слушается в Басманном суде. Против офицера также подан иск о конфискации имущества
Дмитрий Тахтаулов
Дмитрий Тахтаулов (Фото: Тахтаулов Дмитрий / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Два суда в Москве одновременно рассматривают дела, по которым проходит бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД Дмитрий Тахтаулов, пишет газета «Коммерсантъ».

Тахтаулов и его подчиненный — экс-начальник отдела УВМ Вячеслав Фокин, а также предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов обвиняются в «организации незаконной миграции группой лиц с использованием своего служебного положения» (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК).

Дело об организации незаконной миграции 10 тыс. иностранцев слушается в Басманном районном суде. По версии следствия, полицейские обеспечивали «беспрепятственную постановку на учет» в столичном управлении по вопросам миграции подконтрольных бизнесменам ООО «Бизнес Консалтинг Групп», ООО «Пиксель», ООО «Киссин» и ООО «Бигпро» в качестве приглашающей стороны, от них в полицию поступило около 10 тыс. заявок. Тахтаулов и Фокин в свою очередь дали указания подчиненным о «принятии решений» о выдаче приглашений иностранцам для въезда в страну. За то, чтобы попасть в Россию, последние платили по несколько сотен долларов, пишет газета.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

В ноябре прошлого года Тахтаулов и другие фигуранты дела были задержаны. Сначала Басманный суд отправил их под домашний арест, потом меру пресечения ужесточили. Обвиняемые свою вину не признают.

Кроме того, в Преображенском суде столицы рассматривается иск Генпрокуратуры о конфискации имущества подполковника полиции в доход государства. У него и его родственников обнаружили несколько объектов недвижимости, в том числе в элитном ЖК «Соколиный форт», дорогие автомобили с «блатными» номерами и крупные суммы наличных.

Так, владелицей двух квартир стоимостью 14,5 млн и 10,4 млн руб., а также двух машно-мест в этом ЖК оказалась бывшая жена Тахтаулова Виктория. На нее также был зарегистрирован автомобиль BMW X5 с номером 999 2019 года выпуска, купленный тогда же за 5,3 млн руб. При этом совокупный доход женщины за 19 лет составил всего 123 тыс. руб.

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По данным ФНС, совокупные доходы самого офицера с января 2002 по декабрь 2021 года, когда он подавал декларации, составили 12 млн 905 тыс. 215 руб.

В ходе обыска в доме подполковника на Новоалексеевской улице были найдены и изъяты $592,4 тыс. и 11,5 млн руб, у его матери Татьяны Инюкиной — еще 5,4 млн руб.

На нее, в частности, был оформлен трехэтажный дом общей площадью 300 кв. м на Зеленом бульваре в Мытищах, приобретенный в 2022 году вместе с участком земли за 47,5 млн руб., а также автомобиль Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска, купленный в 2022 году за 9,1 млн руб. На него поставили номер «001».

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