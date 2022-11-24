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Задержали замначальника московского управления МВД по миграции

СК обвинил замглавы управления МВД по Москве в организации незаконной миграции
Следствие считает, что Вячеслав Фокин и его коллега Дмитрий Тахтаулов незаконно оформили разрешения на въезд в Россию иностранцев. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Заместителю начальника миграционного управления Главного управления МВД по Москве Вячеславу Фокину, бывшему замначальника миграционного управления Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании просьбу разрешить въезд в Россию иностранных граждан. При этом ходатайства содержали недостоверные сведения о целях въезда, однако Фокин и Тахтаулов все же оформили разрешения.

Должностным лицам и предпринимателям предъявили обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы. Фигурантов дела задержали, у них прошли обыски, в результате которых изъяли деньги и «документы, подтверждающие их незаконную деятельность».

О задержании Тахтаулова по подозрению в организации нелегальной миграции ранее сообщил РЕН ТВ. По словам источника телеканала в правоохранительных органах, бывшего замначальника управления по вопросам миграции по Москве задержали на 48 часов. Позже газета «Московский комсомолец» сообщила об обысках у Фокина. Издание допустило, что он проходит свидетелем по делу Тахтаулова.

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Ломакина Яна
СК МВД незаконная миграция задержания обыски
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