Ургант объяснил перенос совместных с Познером концертов на Кипре и в ОАЭ

Ургант сообщил, что его с Познером концерты перенесены в связи с «личными непредвиденными обстоятельствами», а не из-за «происков врагов»

Владимир Познер и Иван Ургант (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера на Кипре и в Дубае перенесены на осень по личным причинам, сообщил Ургант в телеграм-канале.

«Нам с Владимиром Владимировичем [Познером] пришлось перенести выступления на октябрь по весьма уважительным причинам. Тем, кто утверждает, будто это происки врагов, не верьте — это связано с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами. Тем более ну откуда у нас враги?» — написал Ургант.

Об отмене запланированных на эти выходные концертов двух телеведущих сообщил 24 февраля телеграм-канал «Образ будущего». По его предположению, это может быть связано с возвращением Урганта и Познера на «Первый канал».

20 февраля Ургант в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал фото с бейджем «Вечернего Урганта» и подписью «Люблю, когда вся команда в сборе». Познер, который вел на «Первом» авторскую программу-интервью, таких анонсов не делал. 23 февраля он был в Омске на премьере своего документального фильма «Авангард. Возвращение» о местной хоккейной команде.

В конце января был отменен концерт Урганта (а именно его альтер эго Гриши Урганта) в Москве. Выступление уже переносилось с октября прошлого года на февраль нынешнего.

Телеграм-канал BRIEF писал, что в Дубае также отменят концерты Моргенштерна (признан иноагентом, выступление запланировано на 10 марта), Чулпан Хаматовой и Земфиры (признана иноагентом, концерт состоится 11 марта). Однако затем канал опроверг отмену концерта Земфиры.

РБК обратился за комментарием к Ивану Урганту, Чулпан Хаматовой, представителю Моргенштерна.