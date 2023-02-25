Владимирские медработники пожаловались губернатору на сокращение выплат

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ Политика, 06:45
Байден допустил возвращение Крыма под контроль Киева «не сразу» Политика, 06:42
Китай заподозрили в намерениях передать России дроны и артиллерию Политика, 05:54
На Сахалине начали проверку после гибели более 20 краснокнижных оленей Общество, 05:44
Владимирские медработники пожаловались губернатору на сокращение выплат Общество, 05:20
Бежавшего в Осло экс-командира ЧВК «Вагнер» задержали за драку Политика, 04:18
Байден назвал мирный план Китая по Украине выгодным только России Политика, 04:06
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Пентагон усомнился в возможности поставить Киеву дроны Switchblade весной Политика, 03:53
В администрации США рассказали, как готовились к конфликту Москвы и Киева Политика, 03:46
Байден рассказал о «частном разговоре» с Зеленским о поставках F-16 Политика, 02:58
Российские послы назвали бессмысленными введенные США и Канадой санкции Политика, 02:36
Польша выдвинула шесть условий для принятия десятого пакета санкций ЕС Политика, 02:01
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины Политика, 01:39
Резников рассказал о минировании всех мостов в Киеве прошлой зимой Политика, 01:32
Общество ,  
0 

Владимирские медработники пожаловались губернатору на сокращение выплат

Медики скорой помощи во Владимире пожаловались губернатору на сокращение премий
Владимирские медики скорой помощи лишились стимулирующих выплат за январь, из-за этого они не получили от 11 тыс. до 22 тыс. руб. В пресс-службе губернатора сообщили, что «решение вырабатывается»

В январе сотрудникам скорой помощи во Владимире урезали стимулирующие выплаты, из-за этого фельдшеры потеряли от 11 тыс., а врачи — от 22 тыс. руб., рассказали РБК медицинские работники.

24 февраля профсосюз «Действие» сообщил, что Владимирские медики скорой помощи написали обращение к губернатору Александру Авдееву и президенту Владимиру Путину из-за сокращения стимулирующих выплат. Документ подписали 100 сотрудников. Медики также рассказали о нехватке дежурных бригад.

Фельдшер Елена Малышева пояснила в разговоре с РБК, что, согласно трудовому договору, зарплата медработника скорой помощи состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. «Есть четкая градация в процентном соотношении, сколько я должна получить: за стаж, за вредность, за праздничные дни, за свою квалификационную категорию. Это и есть гарантирования часть заработной платы. А стимулирующая выплата — это та выплата, которая дает мне мотивацию работать больше. <...> Эта выплата выплачивается за интенсивность (нагрузку) и качество (оказанной помощи пациентам). Она не может быть ликвидирована, а с января ликвидирована совсем, ее теперь нет в моем расчетном листке», — сказала Малышева.

По словам фельдшера, до декабря размер выплаты не менялся и составлял ежемесячно 11 272. «Многие потеряли еще больше, к примеру если трудоустроены, помимо своей ставки, еще и как внутренние совместители (минус 17 тыс. руб.). Многие работают семьями, что очень отразилось на семейном бюджете с отметкой минус 30 тыс. <...>Но есть и те, кому сняли всего 15% стимулирующих выплат — это административно-управленческий персонал», — сказала она.

Малышева сообщила, что по итогам года работники скорой не получили премиальных выплат: «Все нам кричат о якобы перевыполненной дорожной карте и отсутствии денег в фонде заработной платы из-за кредиторской задолженности. Вернут ли нам выплаты в феврале, неизвестно».

У врачей скорой несколько стимулирующих выплат, одна из них — за «интенсивность и качество», убрали именно ее, пояснил РБК один из фельдшеров. По его словам, накануне у медработников скорой помощи была встреча с региональным министром здравоохранения: «Он четко заявил, что все эти выплаты понижаются, чтобы сотрудники Владимирской области переходили работать в райцентры, где не могут наладить работу скорой помощи». По словам фельдшера, выяснилось, что «скорая должна порядка 11 млн руб. бюджету области, они были заимствованы для каких-то доплат». «И Владимирская прокуратура реагирует очень вяло — что вынесено предостережение. Мы еще не видели этого предостережения. Выплаты сняли, не сказали, на какой срок», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Почему найти удаленную работу становится все сложнее
Главная проблема электрокаров — литий. Как ее предлагают решать
Как беседа на 15 минут поможет адаптироваться новому сотруднику

Еще одна сотрудница станции скорой помощи Владимира сообщила, что за день до зарплаты состоялось собрание председателей трех профсоюзов, начальника медицинской службы, главного бухгалтера и экономиста. «Методом голосования было решено лишить работников стимулирующих выплат. Председатели «Действия» и «Соцпрофа» голосовали за сохранение выплат, а вот председатель Профсоюза работников здравоохранение почему-то проголосовал за снятие выплат», — сказала она.

Председатель профсоюза «Действие» на ССМП Владимира Екатерина Ашаева рассказала, что выплата за интенсивность и качество для выездных сотрудников — врачей, фельдшеров, медсестер была фиксирована, с 2019 года ее размер не менялся. В прошлом июле выплату у фельдшеров уменьшили на 2 тыс., «когда нам губернатор увеличил оклад на 2 тыс. руб. В то же время у административно-управленческого персонала выплаты снизили только на 15%, сообщила Ашаева: «Объяснили это тем, что у них маленькие зарплаты, им губернатор оклады не увеличивает и им делают большие стимулирующие выплаты, чтобы сделать им достойные зарплаты».

«В январе этого года мы не стали работать меньше, мы не стали работать в укомплектованных бригадах, ничего не изменилось такого, чтобы нам перестали платить за интенсивность и качество. Мы об этом писали губернатору, в Росздравнадзор — это было еще в октябре, но ответа не получили», — рассказала Ашаева. По ее словам, медработникам сообщили, что выплаты за январь не вернут точно, а в феврале — «только если документы будут приведены в порядок — коллективный договор и какой-то внутренний приказ, который никто из сотрудников в глаза не видел». Медработники обращались по поводу ситуации с выплатой в том числе в прокуратуру.

«Для нас это очень большая сумма. У нас почти у всех дети, ипотеки, кредиты. Мы рассчитывали получить зарплату — мы не дураки, мы умеем ее считать. Одно дело — в июле забрали у нас 2 тысячи, другое — сейчас 11», — рассказала Ашаева.

«Да, об этой ситуации известно. Накануне состоялась встреча руководства Минздрава с представителями профсоюзов. Решение вырабатывается», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора Владимирской области.

РБК направил запросы в пресс-службы Минздрава Владимирской области и Минздрава России.

18 февраля владимирская прокуратура сообщила, что выявила в регионе 186 нарушений прав медиков, в том числе ненадлежащее оформление трудовых договоров, невыплату надбавок и компенсаций, нарушение права на отдых. Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов пообещал заняться проблемой распределения премий медикам скорой.

Авторы
Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Владимирская область выплаты Скорая помощь медработники
Материалы по теме
Госдума приняла закон о выплате пенсий в новых регионах
Экономика
Власти Забайкалья объяснили выплаты за уничтожение танков Leopard
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter