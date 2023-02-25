Владимирские медработники пожаловались губернатору на сокращение выплат

Владимирские медики скорой помощи лишились стимулирующих выплат за январь, из-за этого они не получили от 11 тыс. до 22 тыс. руб. В пресс-службе губернатора сообщили, что «решение вырабатывается»

В январе сотрудникам скорой помощи во Владимире урезали стимулирующие выплаты, из-за этого фельдшеры потеряли от 11 тыс., а врачи — от 22 тыс. руб., рассказали РБК медицинские работники.

24 февраля профсосюз «Действие» сообщил, что Владимирские медики скорой помощи написали обращение к губернатору Александру Авдееву и президенту Владимиру Путину из-за сокращения стимулирующих выплат. Документ подписали 100 сотрудников. Медики также рассказали о нехватке дежурных бригад.

Фельдшер Елена Малышева пояснила в разговоре с РБК, что, согласно трудовому договору, зарплата медработника скорой помощи состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. «Есть четкая градация в процентном соотношении, сколько я должна получить: за стаж, за вредность, за праздничные дни, за свою квалификационную категорию. Это и есть гарантирования часть заработной платы. А стимулирующая выплата — это та выплата, которая дает мне мотивацию работать больше. <...> Эта выплата выплачивается за интенсивность (нагрузку) и качество (оказанной помощи пациентам). Она не может быть ликвидирована, а с января ликвидирована совсем, ее теперь нет в моем расчетном листке», — сказала Малышева.

По словам фельдшера, до декабря размер выплаты не менялся и составлял ежемесячно 11 272. «Многие потеряли еще больше, к примеру если трудоустроены, помимо своей ставки, еще и как внутренние совместители (минус 17 тыс. руб.). Многие работают семьями, что очень отразилось на семейном бюджете с отметкой минус 30 тыс. <...>Но есть и те, кому сняли всего 15% стимулирующих выплат — это административно-управленческий персонал», — сказала она.

Малышева сообщила, что по итогам года работники скорой не получили премиальных выплат: «Все нам кричат о якобы перевыполненной дорожной карте и отсутствии денег в фонде заработной платы из-за кредиторской задолженности. Вернут ли нам выплаты в феврале, неизвестно».

У врачей скорой несколько стимулирующих выплат, одна из них — за «интенсивность и качество», убрали именно ее, пояснил РБК один из фельдшеров. По его словам, накануне у медработников скорой помощи была встреча с региональным министром здравоохранения: «Он четко заявил, что все эти выплаты понижаются, чтобы сотрудники Владимирской области переходили работать в райцентры, где не могут наладить работу скорой помощи». По словам фельдшера, выяснилось, что «скорая должна порядка 11 млн руб. бюджету области, они были заимствованы для каких-то доплат». «И Владимирская прокуратура реагирует очень вяло — что вынесено предостережение. Мы еще не видели этого предостережения. Выплаты сняли, не сказали, на какой срок», — сказал он.

Еще одна сотрудница станции скорой помощи Владимира сообщила, что за день до зарплаты состоялось собрание председателей трех профсоюзов, начальника медицинской службы, главного бухгалтера и экономиста. «Методом голосования было решено лишить работников стимулирующих выплат. Председатели «Действия» и «Соцпрофа» голосовали за сохранение выплат, а вот председатель Профсоюза работников здравоохранение почему-то проголосовал за снятие выплат», — сказала она.

Председатель профсоюза «Действие» на ССМП Владимира Екатерина Ашаева рассказала, что выплата за интенсивность и качество для выездных сотрудников — врачей, фельдшеров, медсестер была фиксирована, с 2019 года ее размер не менялся. В прошлом июле выплату у фельдшеров уменьшили на 2 тыс., «когда нам губернатор увеличил оклад на 2 тыс. руб. В то же время у административно-управленческого персонала выплаты снизили только на 15%, сообщила Ашаева: «Объяснили это тем, что у них маленькие зарплаты, им губернатор оклады не увеличивает и им делают большие стимулирующие выплаты, чтобы сделать им достойные зарплаты».

«В январе этого года мы не стали работать меньше, мы не стали работать в укомплектованных бригадах, ничего не изменилось такого, чтобы нам перестали платить за интенсивность и качество. Мы об этом писали губернатору, в Росздравнадзор — это было еще в октябре, но ответа не получили», — рассказала Ашаева. По ее словам, медработникам сообщили, что выплаты за январь не вернут точно, а в феврале — «только если документы будут приведены в порядок — коллективный договор и какой-то внутренний приказ, который никто из сотрудников в глаза не видел». Медработники обращались по поводу ситуации с выплатой в том числе в прокуратуру.

«Для нас это очень большая сумма. У нас почти у всех дети, ипотеки, кредиты. Мы рассчитывали получить зарплату — мы не дураки, мы умеем ее считать. Одно дело — в июле забрали у нас 2 тысячи, другое — сейчас 11», — рассказала Ашаева.

«Да, об этой ситуации известно. Накануне состоялась встреча руководства Минздрава с представителями профсоюзов. Решение вырабатывается», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора Владимирской области.

РБК направил запросы в пресс-службы Минздрава Владимирской области и Минздрава России.

18 февраля владимирская прокуратура сообщила, что выявила в регионе 186 нарушений прав медиков, в том числе ненадлежащее оформление трудовых договоров, невыплату надбавок и компенсаций, нарушение права на отдых. Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов пообещал заняться проблемой распределения премий медикам скорой.