Профсоюзы предложили изменить порядок выплаты пособий для безработных

Часть норм по выплате пособий для безработных в проекте нового закона о занятости нарушает принципы социальной справедливости, заявили профсоюзы. В частности, они предлагают увеличить пособия для работников с большим стажем

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Несмотря на то что профсоюзная сторона в целом поддержала законопроект «О занятости населения в Российской Федерации», у нее есть к нему ряд претензий, следует из письма зампреда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой в секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник, знакомый с содержанием. В частности, ФНПР сочла несправедливым, что пособие по безработице не зависит от стажа и выплачивается не более шести месяцев.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в начале января, дата первого чтения еще не назначена. РБК направил запрос в Минтруд.

Что не устраивает профсоюзы

Большинство замечаний профсоюзной стороны к законопроекту касаются регулирования назначения и выплат пособий по безработице. Основные из них таковы:

Выплата пособий без учета длительности и характера предшествующей занятости

Законопроект дает самозанятым и индивидуальным предпринимателям право получать пособие по безработице в увязке с величиной произведенных налоговых отчислений, но это пособие в любом случае будет ограничено величиной минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предлагаемый подход будет способствовать легализации занятости населения, однако предпосылки для стабильности системы государственного социального страхования создают именно наемные работники, указывают в ФНПР. Государство материально заинтересовано в том, чтобы стимулировать занятость в форме трудовых отношений — они самые стабильные и длительные, а значит, могут гарантировать непрерывность налоговых поступлений в бюджетную систему и страховых взносов в социальные фонды, говорится в письме.

«Для стимулирования занятости в форме трудовых отношений необходимо при определении размера пособия по безработице учитывать длительность и характер предшествующей занятости», — считают профсоюзы.

В соответствии с законопроектом пособие по безработице будет рассчитываться без учета многолетнего стажа: если наемный сотрудник, ИП, самозанятый в предшествующий год официально работал не менее 26 недель, пособие будет установлено в размере среднего заработка лица (среднего налогового платежа для самозанятого и ИП), но не выше МРОТ. «Таким образом, гражданин, который после многолетней работы потерял заработок, будет получать пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда [или ниже], наряду с безработными, проработавшими всего лишь полгода», — говорится в письме. При этом очевидно, что вклад длительное время работавших граждан в систему государственного социального страхования гораздо больше: за них работодателями были уплачены больше страховых взносов, а также налога на доходы физических лиц, указывают в ФНПР.

Восстановить «социальную справедливость» позволит введение нормы, увеличивающей размер пособия по безработице для граждан с официальным стажем свыше восьми лет. По мнению профсоюзов, для таких россиян МРОТ должен стать минимальной планкой для пособия. Соответствующее положение необходимо прописать в законопроекте, предлагают профсоюзы.

Короткий срок выплат

Согласно законопроекту, сроки выплаты пособия по безработице будут составлять не более шести месяцев в течение годового периода безработицы и не более трех месяцев для граждан, которым пособие назначено в минимальном размере (в 2023 году — 1,5 тыс. руб.).

«Выплаты безработным предназначены для поддержания уровня жизни потерявшего заработок гражданина и членов его семьи в период, необходимый для поиска новой работы и трудоустройства. Этот период может по объективным причинам превышать шесть месяцев», — говорится в письме профсоюзов.

Признание безработным и назначение пособия происходит в случае, если предложить гражданину подходящую работу в течение десяти дней с момента обращения невозможно или при отказе работодателя в его трудоустройстве. Эта ситуация в условиях кадрового дефицита на рынке труда, как правило, связана с отсутствием у гражданина необходимой квалификации, считают в ФНПР. В таком случае орган службы занятости может предложить пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Сложность в том, что длительность обучения варьируется от трех до двенадцати месяцев и в указанное время у гражданина нет источников дохода, кроме пособия, отмечают профсоюзы.

«В связи с этим предлагается предусмотреть увеличение срока получения пособия по безработице на период прохождения безработным профобучения или получения дополнительного профобразования», — говорится в письме. А для стимулирования граждан к повышению квалификации величина пособия в это время не должна быть ниже МРОТ.

Жесткие критерии признания безработным

В качестве основания для отказа в признании безработным в законопроекте предусмотрен случай, когда гражданин не направил в течение десяти дней со дня регистрации в центре занятости информацию о результатах переговоров с работодателями по предложенным вариантам. Этот процесс, по оценке профсоюзов, может занимать более длительное время, в результате чего отказ в признании безработным может носить формальный характер и привести к нарушению прав гражданина на защиту от безработицы. Во избежание такого формализма необходимо закрепить в законе возможность отказа только тем, кто не направил информацию «без уважительной причины», отмечают в ФНПР.

Как эксперты оценивают претензии ФНПР

На нынешнем этапе законопроект «О занятости» не является прорывным и просто закрепляет практику в области господдержки безработных, которая раньше регулировалась ведомственными актами, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Но и предложения ФНПР, по его мнению, противоречат базовой логике выплат пособий в России.

«Фактически профсоюзы просят вернуть систему страхования от безработицы, которая действовала до 2001 года. Но так как ее нет, выплата пособий осуществляется по принципу борьбы с бедностью, но никак не по принципу компенсации утраченной занятости. Поэтому в службу занятости россияне обращаются только в крайнем случае», — поясняет Сафонов.

По состоянию на 4 февраля 2023 года численность зарегистрированных безработных составила 548 тыс., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это на 16 тыс. меньше, чем в начале года. Уровень зарегистрированной безработицы составляет менее 0,7%.

Зависимость размера пособий от стажа существует во многих странах Европы, и это вполне разумно, указывает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. Однако там размеры пособий сильно выше, чем в России. В результате люди с большим стажем с помощью пособия могут компенсировать до 50% утраченного заработка. В России же максимальный размер пособия компенсирует только четверть средней зарплаты. Поэтому если и привязывать сумму пособия к стажу, то только при условии роста самого размера выплат, считает Ляшок.

Несправедливость законопроекта заключается еще и в принципе предоставления услуг по дополнительному образованию, добавляет Сафонов. Их организация полностью завязана на службах занятости, хотя более эффективной была бы система образовательных сертификатов, которая активно применяется на Западе. Это позволило бы людям в индивидуальном режиме выбирать необходимые для перепрофилирования курсы и, как следствие, искать работу более результативно, заключает эксперт.