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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,5 млн

Пятая часть всех жертв COVID-19 приходится на США. Россия по числу смертей от коронавируса занимает четвертое или восьмое место в зависимости от того, учитывать ли цифры оперштаба или Росстата
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С начала пандемии от коронавируса в мире умерли 2,5 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировали в следующих странах:

  • США — 506,2 тыс.;
  • Бразилия — 249,9 тыс.;
  • Мексика — 182,8 тыс.;
  • Индия — 156,7 тыс.;
  • Великобритания — 122,3 тыс.;
  • Италия — 96,6 тыс.;
  • Франция — 85,4 тыс.

В России коронавирус стал основной причиной смерти у 84,8 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Эти данные разнятся со статистикой Росстата, который учитывает и те случаи, когда COVID-19 привел к смертельному осложнению других заболеваний или не был обнаружен, но по течению болезни высока вероятность, что смерть наступила именно от него. По статистике ведомства, с апреля по декабрь 2020 года в России зарегистрировали 162,2 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.

Если основываться на данных Росстата, Россия находится на четвертом месте по числу смертей среди заразившихся COVID-19, если на статистику оперативного штаба — то на восьмом.

За прошлую неделю, с 15 по 21 февраля, в мире от коронавируса умерли 66,3 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это на 20% меньше, чем за предыдущую. Скорость распространения COVID-19, по данным ВОЗ, также снизилась. За прошлую неделю в мире выявили 2,4 млн новых случаев заражения, что на 11% меньше, чем за предыдущую.

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По информации ВОЗ, заболеваемость COVID-19 снижается шестую неделю подряд. Всего с начала пандемии в мире выявили 112,7 млн инфицированных, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Несмотря на снижение эпидемиологических показателей, в организации не считают, что пандемия завершится в этом году. По мнению главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, она закончится лишь в 2022 году. Однако «худший сценарий» уже позади и ученые знают о вирусе больше, чем в начале пандемии, отметил он.

Автор
Виктория Полякова
коронавирус пандемия смертность
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