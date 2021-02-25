Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,5 млн

Пятая часть всех жертв COVID-19 приходится на США. Россия по числу смертей от коронавируса занимает четвертое или восьмое место в зависимости от того, учитывать ли цифры оперштаба или Росстата

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С начала пандемии от коронавируса в мире умерли 2,5 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировали в следующих странах:

США — 506,2 тыс.;

Бразилия — 249,9 тыс.;

Мексика — 182,8 тыс.;

Индия — 156,7 тыс.;

Великобритания — 122,3 тыс.;

Италия — 96,6 тыс.;

Франция — 85,4 тыс.

В России коронавирус стал основной причиной смерти у 84,8 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Эти данные разнятся со статистикой Росстата, который учитывает и те случаи, когда COVID-19 привел к смертельному осложнению других заболеваний или не был обнаружен, но по течению болезни высока вероятность, что смерть наступила именно от него. По статистике ведомства, с апреля по декабрь 2020 года в России зарегистрировали 162,2 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.

Если основываться на данных Росстата, Россия находится на четвертом месте по числу смертей среди заразившихся COVID-19, если на статистику оперативного штаба — то на восьмом.