В Карачаево-Черкесии напали на силовиков с ружьем и ножом

При проверке документов неизвестные выстрелили в одного силовика из ружья и напали на другого с ножом. Нападавшие скрылись, их личности установлены. Один сотрудник правоохранительных органов госпитализирован

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции и Росгвардии попытались проверить документы у пассажиров автомобиля «Нива», сидевшие в машине люди в ответ напали на силовиков, говорится в сообщении регионального управления МВД. Двое сотрудников правоохранительных органов ранены.

Машину «Нива», стоявшую на обочине, патруль заметил в районе полуночи. Когда силовики подошли к автомобилю и начали проверять документы, водитель и пассажир начали отвечать матом. «В ходе пресечения правонарушения водитель автомашины нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир автомашины из охотничьего ружья произвел выстрел в сотрудника Росгвардии. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Пострадавшего сотрудника полиции после оказания первой помощи отпустили домой, сотрудник Росгвардии из-за ранения госпитализирован. Личности нападавших уже удалось установить, ведутся их розыски.

РБК направил запрос в Росгвардию.