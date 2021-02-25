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Пандемия коронавируса ,  
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Более половины переболевших COVID детей сохранили симптомы на месяцы

Среди симптомов — бессоница, боли в груди, мышцах и суставах, хроническая усталость, насморк, потеря внимания. Болеее 58% переболевших детей жаловались хотя бы на один из них даже через четыре месяца после выздоровления
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Больше половины детей, переболевших коронавирусной инфекцией, в течение нескольких месяцев после выздоровления жаловались на сохраняющиеся симптомы болезни. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Италии, России и Великобритании. Препринт опубликован на medrxiv.org.

Эксперты изучили влияние болезни у 129 переболевших с марта по ноября прошлого года младше 18 лет, средний их возраст составил 11 лет. У 42% детей спустя четыре месяца после излечения не наблюдалось никаких симптомов. Однако у 35,7% детей через 120 дней выявили один или два симптома COVID-19, 22,5% жаловались на три и более симптома.

Чаще всего несовершеннолетние после выздоровления жаловались на бессонницу (она фиксировалась в 18,6% случаев), признаки респираторного заболевания, включая боль и стеснение в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%). У детей также регистрировались усталость, мышечные и суставные боли, потеря концентрации внимания.

Эксперты поспорили о необходимости вакцинации детей от COVID-19
Общество
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

По данным Роспотребнадзора, дети составляют примерно десятую часть от заболевших коронавирусной инфекцией. Замдиректора Центрального научно-исследовательского центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что, начиная с семи лет дети более подвержены риску заразиться, а пик заболеваемости среди несовершеннолетних приходится на подростков 13-15 лет.

По мнению опрошенных РБК экспертов, для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 детей прививать необязательно, однако в этом случае нужно активнее проводить вакцинацию среди других групп населения.

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Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что если дети не получат вакцину, то коронавирус может получить «обходной путь» для проникновения и распространения среди других категорий граждан.

В декабре прошлого года британские медики допустили, что новый штамм коронавируса, выявленный в стране, может быть более опасным для детей. Прямых доказательств этому не было, но врачи ссылались на статистику: новый штамм у детей до 15 лет выявлялся чаще, чем старый.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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