Эксперты поспорили о необходимости вакцинации детей от COVID-19

По мнению вирусолога, детей необязательно включать в вакцинацию для достижения коллективного иммунитета, взамен необходимо ускорить темпы прививок для остальных возрастных групп.

«Если детей не вакцинировать вообще из каких-то соображений, надо активнее вакцинировать другие возрастные группы, чтобы достичь этой серьезной прослойки, поставить «плотину» распространения вируса», — заключил эксперт.

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил РБК, что, не прививая от коронавируса детей, выработать коллективный иммунитет возможно, но это будет сложнее.

«Если рассматривать такой слой населения, как дети, дошкольники, школьники, которые сейчас не получают вакцины, то вполне может оказаться, что коллективный иммунитет именно в этой прослойке населения будет ниже, чем необходимо для прекращения передачи коронавирусной инфекции. В итоге мы будем иметь своеобразный обходной путь для распространения коронавируса дальше, в другие семьи. Блокировка передачи инфекции происходит неполная. Рассуждения о том, что достичь коллективного иммунитета при отсутствии вакцинации детей будет сложнее — абсолютно правильны. Отсутствие вакцинации детей создает канал передачи коронавирусной инфекции», — пояснил Болибок.

Он считает, что всплеск вируса начался в сентябре именно из-за того, что дети пошли в школу и начали передавать инфекцию. «Дети зачастую болеют бессимптомно и заражают взрослых, бабушек-дедушек. Но если будут привиты все взрослые, у которых дети посещают детские дошкольные учреждения, школы, об этом можно не беспокоиться. Но тогда надо ставить задачу, приоритетно привить семьи, где есть дети до 18 лет, которые еще не подлежат прививкам», — считает врач.

Также Болибок предположил, что для достижения коллективного иммунитета в России, если говорить о первоначальном варианте коронавируса, доля должна достигать 60%, а если брать в расчет «британский» штамм, то 75%. «Это прослойка, необходимая для того, чтобы передача коронавируса остановилась», — пояснил он.

Ранее специалисты пришли к выводу, что коэффициент распространения COVID-19 при отсутствии сдерживающих мер составляет 2,5–3. Таким образом, если коэффициент распространения равен 2,5, то, согласно этой формуле, для выработки коллективного иммунитета должно переболеть или привиться 60% населения. Аналогичной версии придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).