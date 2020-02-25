Число жертв коронавируса в Китае превысило 2600 человек

За минувшие сутки в Китае из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погиб 71 человек; общее число жертв достигло отметки в 2663 человека. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За 24 февраля на территории Китая было выявлено 508 новых случаев инфицирования. При этом 2589 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. 71 человек погиб (большинство в провинции Хубэй).

В общей сложности излечиться от вируса удалось 27 230 пациентам, а число прошедших обследование по всей стране превысило 641 тыс. человек. К настоящему моменту общее число жертв коронавируса составляет 2663 человека, а случаев заражения — более 77 тыс. человек.

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