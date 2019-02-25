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Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Силуанов напомнил о «настораживающих бизнесменов» действиях силовиков
Действия силовиков, подобные задержанию Майкла Калви, настораживают бизнесменов, считает Антон Силуанов. По его мнению, «нужно отвечать по закону», но обвиняемых необязательно сажать за решетку
Антон Силуанов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил телеканалу «Россия 24», что действия силовиков оказывают влияние на инвестиционный климат. Так он прокомментировал меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который был арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб.

«Любые такие действия силовых структур настораживают бизнесменов и, безусловно, не способствуют инвестиционному климату», — сказал Силуанов.

Он добавил, что в данной ситуации не стоит заострять внимание на том, о российском или американском бизнесмене идет речь. «Если он нарушил закон, то, соответственно, должен отвечать по закону», — добавил он.

При этом, подчеркнул Силуанов, необходимо либерализовать уголовное законодательство с точки зрения досудебных разбирательств.

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«Многие обвиняемые до суда находятся в следственных изоляторах, лишены, по сути дела, целого ряда возможностей, хотя не доказано еще, что он виновен», — заявил он, отметив, что разделяет поставленную президентом задачу в этой области.

Обвиняемых необязательно «сажать за решетку», их можно отправить под домашний арест или избрать для них другую меру пресечения, продолжил Силуанов. «Если суд решил, что человек виновен, нарушил закон, конечно, он должен нести наказание. Но до этого можно все-таки, на мой взгляд, иметь более либеральное законодательство в этой части», — заключил он.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Калви был задержан и арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга Первого коллекторского бюро на сумму 2,5 млрд руб. акции International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), заявив, что ценные бумаги этой компании стоят 3 млрд руб. Однако реальная их стоимость составила 600 тыс. руб., утверждают в Следственном комитете. Калви и другие фигуранты дела не признали вину, в Baring Vostok заявили, что уголовное дело связано с коммерческим спором.

В ходе послания Федеральном собранию президент России Владимир Путин указал на проблемы в правоприменительной практике по экономическим делам. В частности, сотрудники одной компании могут рассматриваться как «группа лиц по предварительному сговору», а сроки задержания по таким делам могут продлеваться раз за разом из-за того, что следствие затягивают, считает глава государства.

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что призыв президента нужно поддержать «четкими мерами и показателями с персональной ответственностью за неисполнение».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Антон Силуанов, инвестклимат
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