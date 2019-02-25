Силуанов напомнил о «настораживающих бизнесменов» действиях силовиков

Действия силовиков, подобные задержанию Майкла Калви, настораживают бизнесменов, считает Антон Силуанов. По его мнению, «нужно отвечать по закону», но обвиняемых необязательно сажать за решетку

Антон Силуанов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил телеканалу «Россия 24», что действия силовиков оказывают влияние на инвестиционный климат. Так он прокомментировал меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который был арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб.

«Любые такие действия силовых структур настораживают бизнесменов и, безусловно, не способствуют инвестиционному климату», — сказал Силуанов.

Он добавил, что в данной ситуации не стоит заострять внимание на том, о российском или американском бизнесмене идет речь. «Если он нарушил закон, то, соответственно, должен отвечать по закону», — добавил он.

При этом, подчеркнул Силуанов, необходимо либерализовать уголовное законодательство с точки зрения досудебных разбирательств.