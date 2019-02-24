На Украине назвали условие участия певицы Maruv в «Евровидении»

Певица Maruv, победившая в национальном отборе для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», сможет представлять Украину на конкурсе в том случае, если она заключит контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), которая является организатором конкурса. Помимо этого, согласно условиям компании, певица должна будет отказаться от гастролей в России, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора организации Викторию Сидоренко.

«Нет закона, который это (гастроли в России — ред.) прямо запрещает. Есть ваше голосование, которое не исключает такой возможности. Но в контракте от «UA: Суспільне» есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление», — приводит издание слова Сидоренко.

Представитель телерадиокомпании также отметила, что певица получила договор и сутки для того, чтобы с ним ознакомиться и принять решение.

«Мы ждем. «UA: Общественное» также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно «UA: Общественное», — добавила Сидоренко.

Она подчеркнула, что результаты зрительского голосования являются подлинными, и право на ошибку исключено. На условия контракта певица пока никак не ответила.

Как сообщается на сайте украинского «телеканала 24», права на песню «Siren Song», с которой певица Maruv намерена представить Украину на конкурсе, принадлежат российской компании Warner Music Russia. Поэтому можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет.

Ранее НОТУ отложила утверждение участия певицы Maruv в конкурсе из-за связей ее с Россией, несмотря на победу певицы в национальном отборе.

23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора конкурса «Евровидение». Кроме певицы Maruv, в отборочном этапе принимали участие Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz.

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. В прошлом году конкурс проходил в португальском Лиссабоне, где победу одержала израильская певица Netta с песней Toy. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев, который будет участвовать в конкурсе во второй раз. Продюсером выступления станет Филипп Киркоров.

