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Трамп ответил выступившему на церемонии вручения «Оскара» Спайку Ли
Трамп заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем почти любой другой президент в истории США. Режиссер Спайк Ли призвал во время церемонии «мобилизоваться» к выборам 2020 года и сделать верный «моральный выбор»
Спайк Ли (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter резко отреагировал на выступление режиссера Спайка Ли во время церемонии вручения «Оскара».

«Было бы мило, если бы Спайк Ли смог прочитать свои заметки или, что еще лучше, если бы он вообще не использовал свои заметки, когда наносил свой расистский удар по президенту, сделавшему для афроамериканцев больше, чем почти любой другой президент!» — написал Трамп. Он также отметил, что говорит о реформе уголовного правосудия, самых низких показателях безработицы в истории, сокращении налогов и т.д.

Фильм «Черный клановец», режиссером которого выступил Спайк Ли, получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Картина основана на реальных событиях и повествует о полицейском-афроамериканце, на рубеже 1970-х внедрившемся в Ку-клукс-клан и отправившего в ряды организации своего напарника-еврея.

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Победители премии «Оскар-2019». Фоторепортаж

Во время получения награды Спайк Ли читал свою речь с нескольких смятых листков. В своем выступлении он обратился к периоду рабства в американской истории, вспомнил своих бабушку и дедушку, а также «всех своих предков, которые помогли построить эту страну, несмотря на геноцид».

«Президентские выборы 2020 года не за горами. Давайте мобилизуемся! Сделайте моральный выбор между любовью и ненавистью. Давайте поступим правильно!» — призвал режиссер присутствующих, отметив в заключении: «Вы понимаете, что я имею в виду». Имени Дональда Трампа он в своем выступлении не упоминал.

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Церемония вручения премии «Оскар». Как это было

The Washington Times пишет, что Трамп неоднократно ранее отмечал, что положение афроамериканцев и латиноамериканцев в его президентство улучшилось. Согласно официальной статистике Бюро переписи населения США, это так и есть, указывает газета.

Однако критики Трампа отмечают, что существуют различные методики оценки статистических данных, указывают, что его утверждения больше справедливы для латиноамериканцев (а для афроамериканцев — нет), а также отмечают, что рост благосостояния начался до того, как Трамп стал президентом.

Видео: РБК

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Оскар», Дональд Трамп, афроамериканцы, Экономика
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