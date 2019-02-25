Трамп ответил выступившему на церемонии вручения «Оскара» Спайку Ли

Трамп заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем почти любой другой президент в истории США. Режиссер Спайк Ли призвал во время церемонии «мобилизоваться» к выборам 2020 года и сделать верный «моральный выбор»

Спайк Ли (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter резко отреагировал на выступление режиссера Спайка Ли во время церемонии вручения «Оскара».

«Было бы мило, если бы Спайк Ли смог прочитать свои заметки или, что еще лучше, если бы он вообще не использовал свои заметки, когда наносил свой расистский удар по президенту, сделавшему для афроамериканцев больше, чем почти любой другой президент!» — написал Трамп. Он также отметил, что говорит о реформе уголовного правосудия, самых низких показателях безработицы в истории, сокращении налогов и т.д.

Фильм «Черный клановец», режиссером которого выступил Спайк Ли, получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Картина основана на реальных событиях и повествует о полицейском-афроамериканце, на рубеже 1970-х внедрившемся в Ку-клукс-клан и отправившего в ряды организации своего напарника-еврея.