Церемония вручения премии «Оскар». Онлайн-трансляция

Рами Малек. Среди нынешних номинатов Малек, номинированный на «Оскар» впервые, лидирует по числу уже полученных за роль наград: к нему ушел и «Золотой глобус» и премия Гильдии киноактеров.​

Не секрет, что академики любят преображения. Кардинально изменившийся для роли Уинстона Черчиля Гарри Олдмен в прошлом году наконец-то унес домой позолоченную статуэтку. В этом году таких номинантов трое из пяти — и Рами Малек в роли Фредди Меркьюри и Уиллем Дефо оказавшийся удивительно похожим на Винсента Ван Гога и Кристиан Бэйл, для которого экстремальные преображения давно не редкость — он уже сбрасывал вес для «Машиниста» и набирал для «Аферы по-американски» и «Власти» и, кажется, наконец-то решил, что с него хватит.