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Церемония вручения премии «Оскар». Онлайн-трансляция
В Лос-Анджелесе в 91-й раз вручают премию «Оскар». РБК в режиме текстовой онлайн-трансляции следит за тем, кто получит главную кинонаграду.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
03:37

Про рекорды сегодняшней премии (котрых нет).

«Рома» Альфонсо Куарона и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса получили по 10 номинаций на «Оскар». Но назвать их рекордсменами сложно, учитывая, что даже прошлогодние13 номинаций «Формы воды» — совсем не рекорд для премии. Например, триумфатор церемонии 2017 года мюзикл «Ла-ла Ленд» собрал 14 номинаций. До него подобных результатов добивались снятая в 1950 году драма Джозефа Манкевича «Все о Еве» и вышедший в 1997-м блокбастер Джеймса Кэмерона «Титаник». При этом «Рома» номинирован и как лучший фильм и как лучший фильм на иностранном языке, а такое на «Оскаре» прежде бывало только четыре раза (при этом все четыре фильма получили только награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), а две актрисы «Фаворитки» — Рейчел Вайс и Эмма Стоун — представлены в категории «Лучшая женская роль второго плана».

03:33
Дженнифер Лопес — на красной ковровой дорожке. Кроме розового еще одним трендом нынешней церемонии стали платья русалочьего силуэта и платья, узор которых напоминает чешую. Например, как у Эммы Стоун, еще одной сегодняшней номинантки.
03:32
Рами Малек. Среди нынешних номинатов Малек, номинированный на «Оскар» впервые, лидирует по числу уже полученных за роль наград: к нему ушел и «Золотой глобус» и премия Гильдии киноактеров.​

Не секрет, что академики любят преображения. Кардинально изменившийся для роли Уинстона Черчиля Гарри Олдмен в прошлом году наконец-то унес домой позолоченную статуэтку. В этом году таких номинантов трое из пяти — и Рами Малек в роли Фредди Меркьюри и Уиллем Дефо оказавшийся удивительно похожим на Винсента Ван Гога и Кристиан Бэйл, для которого экстремальные преображения давно не редкость — он уже сбрасывал вес для «Машиниста» и набирал для «Аферы по-американски» и «Власти» и, кажется, наконец-то решил, что с него хватит.

03:28

Об одежде на премии и что она означает. В 2017-м году на многих гостях церемонии были голубые ленточки, прикрепленные к платьям и костюмам. Этот аксессуар считается символом Американского союза защиты гражданских свобод — некоммерческой неправительственной организации США, чья цель — «защита и охрана частных прав и свобод, гарантированных каждому человеку в этой стране Конституцией и законами Соединенных Штатов». В прошлом году многие пришли со значком Time’s Up! (движения против домогательств) на платьях и костюмах.

03:24
На дорожке — Рейчел Вайс («Фаворитка»). Она пришла в красном (местами даже блестяще-красном), что считается на премии хорошей приметой.
03:22

Как и в прошлом году номинантов в случае победы попросили ограничить время своей благодарственной речи 90 секундами. На прошлой церемонии ее ведущий Джимми Киммел даже разыгрывал подарок за самую короткую речь — гидроцикл. Он достался Марку Бриджесу, дизайнеру костюмов «Призрачной нити», который уложился в 30 секунд.

03:18
Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») для церемонии выбрала белоснежное платье. По прогнозам букмекеров у актрисы сегодня больше всех шансов взять статуэтку за женскую роль второго плана. 
03:17

Те, кто смотрят «Оскар» на телеканале ABC, не увидят объявление победителей в четырех номинациях: «Лучший монтаж», «Лучший оператор», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и прически». Таким образом организаторы пытаются сократить хронометраж церемонии. Награждение в этих категориях пройдет во время рекламной паузы, а лауреаты будут объявлены позже серией специальных роликов, откуда будет вырезан их выход на сцену. Не переживайте, мы увидим все и объявим о победителях.

03:14
Победителей сегодня объявят: Хавьер Бардем, Анджела Бассетт, Чедвик Боузман, Эмилия Кларк, Лора Дерн, Сэмюэл Л. Джексон, Стэфан Джеймс, Кигэн-Майкл Ки, Кики Лэйн, Джеймс МакЭвой, Мелисса МакКарти, Джейсон Момоа, Сара Полсон, Крис Эванс, Бри Ларсон, Аквафина, Дэниэл Крэйг, Тина Фей, Вупи Голдберг, Дженнифер Лопез, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву.
03:13

Продюсеры награждения намерены сделать акцент на звездах, которые будут объявлять номинантов каждой категории и шутить на заданные темы.

03:10

Впервые за 30 лет церемония пройдет без ведущего. За конферанс должен был отвечать актер Кевин Харт, но он отказался от участия в церемонии из-за скандала вокруг его резких высказываний против ЛГБТ-сообщества. Харт извинился перед теми, кому «причинил боль», отметив, что его «цель — объединить людей, а не отдалять их друг от друга». Тем не менее устроители церемонии обещали, что и без ведущего она будет «весьма захватывающей».

03:09
Несмотря на то, что организаторы церемонии пытаются установить жесткое расписание и уложить церемонию в три часа (начнется она в 4:00 по мск), победителя в категории «Лучший фильм» мы вряд ли узнаем раньше 7 утра. Устраивайтесь удобнее — ближайший час мы посвятим гостям на красной ковровой дорожке и расскажем об основным номинациях.
03:07
Роскошная Мелисса МакКарти номинирована на лучшую женскую роль за роль в картине «Сможешь ли ты простить меня?» Это первая большая номинация преимущественно комедийной актрисы.
03:05

В общих словах расскажем о расписании сегодняшнего мероприятия. Все начинается с традиционной красной дорожки. Гости и номинанты собираются за пару часов до официальной церемонии, которая начнется сразу после интервью и фотографирования на дорожке. Затем все приглашенные отправятся на Губернаторский бал — гала-ужин в честь победителей и номинантов. ​Главная постоскаровская вечеринка пройдет в бальном зале Ray Dolby на пятом уровне развлекательного комплекса Hollywood & Highland Center на Голливудском бульваре.

03:03
Цвета ковровой дорожки, а точнее нарядов ее гостей — преимущественно белые и пубровые. И лишь номинантка за лучшую женскую роль — Гленн Клоуз, номинированная в 7-ой раз, — в золотом и сама напоминает оскаровскую статуэтку.
03:02
Кстати, прошлая церемония длилась почти 4 часа. 24 минуты из них заняли проходы номинантов до сцены и обратно.
03:00

Доброй ночи! Сегодня до самого утра мы будем следить за тем, кто получит главную кинонаграду.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: «Оскар»
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