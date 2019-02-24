Церемония вручения премии «Оскар». Онлайн-трансляция

Про рекорды сегодняшней премии (котрых нет).
«Рома» Альфонсо Куарона и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса получили по 10 номинаций на «Оскар». Но назвать их рекордсменами сложно, учитывая, что даже прошлогодние13 номинаций «Формы воды» — совсем не рекорд для премии. Например, триумфатор церемонии 2017 года мюзикл «Ла-ла Ленд» собрал 14 номинаций. До него подобных результатов добивались снятая в 1950 году драма Джозефа Манкевича «Все о Еве» и вышедший в 1997-м блокбастер Джеймса Кэмерона «Титаник». При этом «Рома» номинирован и как лучший фильм и как лучший фильм на иностранном языке, а такое на «Оскаре» прежде бывало только четыре раза (при этом все четыре фильма получили только награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), а две актрисы «Фаворитки» — Рейчел Вайс и Эмма Стоун — представлены в категории «Лучшая женская роль второго плана».
Кроме розового еще одним трендом нынешней церемонии стали платья русалочьего силуэта и платья, узор которых напоминает чешую. Например, как у Эммы Стоун, еще одной сегодняшней номинантки.
Jennifer Lopez shimmers at the #Oscars https://t.co/9VpkivxV3z pic.twitter.com/tYmH5NiXoI— Variety (@Variety) 25 февраля 2019 г.
Emma Stone's #Oscars look is already a #Favourite https://t.co/9VpkivxV3z pic.twitter.com/r8wQ0xZj0F— Variety (@Variety) 25 февраля 2019 г.
приехал выигрывать #Oscars pic.twitter.com/spcEyhCc1m— свифтана. (@quacksonsquad) 25 февраля 2019 г.
Не секрет, что академики любят преображения. Кардинально изменившийся для роли Уинстона Черчиля Гарри Олдмен в прошлом году наконец-то унес домой позолоченную статуэтку. В этом году таких номинантов трое из пяти — и Рами Малек в роли Фредди Меркьюри и Уиллем Дефо оказавшийся удивительно похожим на Винсента Ван Гога и Кристиан Бэйл, для которого экстремальные преображения давно не редкость — он уже сбрасывал вес для «Машиниста» и набирал для «Аферы по-американски» и «Власти» и, кажется, наконец-то решил, что с него хватит.
Об одежде на премии и что она означает. В 2017-м году на многих гостях церемонии были голубые ленточки, прикрепленные к платьям и костюмам. Этот аксессуар считается символом Американского союза защиты гражданских свобод — некоммерческой неправительственной организации США, чья цель — «защита и охрана частных прав и свобод, гарантированных каждому человеку в этой стране Конституцией и законами Соединенных Штатов». В прошлом году многие пришли со значком Time’s Up! (движения против домогательств) на платьях и костюмах.
Rachel Weisz attends the 91st Annual Academy Awards at Hollywood and Highland on February 24, 2019 in Hollywood, California. #Oscars pic.twitter.com/5Obz6s0Ail— best of rachel weisz (@badpostweisz) 25 февраля 2019 г.
Как и в прошлом году номинантов в случае победы попросили ограничить время своей благодарственной речи 90 секундами. На прошлой церемонии ее ведущий Джимми Киммел даже разыгрывал подарок за самую короткую речь — гидроцикл. Он достался Марку Бриджесу, дизайнеру костюмов «Призрачной нити», который уложился в 30 секунд.
Те, кто смотрят «Оскар» на телеканале ABC, не увидят объявление победителей в четырех номинациях: «Лучший монтаж», «Лучший оператор», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и прически». Таким образом организаторы пытаются сократить хронометраж церемонии. Награждение в этих категориях пройдет во время рекламной паузы, а лауреаты будут объявлены позже серией специальных роликов, откуда будет вырезан их выход на сцену. Не переживайте, мы увидим все и объявим о победителях.
Продюсеры награждения намерены сделать акцент на звездах, которые будут объявлять номинантов каждой категории и шутить на заданные темы.
Впервые за 30 лет церемония пройдет без ведущего. За конферанс должен был отвечать актер Кевин Харт, но он отказался от участия в церемонии из-за скандала вокруг его резких высказываний против ЛГБТ-сообщества. Харт извинился перед теми, кому «причинил боль», отметив, что его «цель — объединить людей, а не отдалять их друг от друга». Тем не менее устроители церемонии обещали, что и без ведущего она будет «весьма захватывающей».
Melissa McCarthy arrives at the 2019 #Oscars. She's nominated for her performance in "Can You Ever Forgive Me?" https://t.co/nYyr8fW0SD pic.twitter.com/px31cMV0si— ABC News (@ABC) 24 февраля 2019 г.
В общих словах расскажем о расписании сегодняшнего мероприятия. Все начинается с традиционной красной дорожки. Гости и номинанты собираются за пару часов до официальной церемонии, которая начнется сразу после интервью и фотографирования на дорожке. Затем все приглашенные отправятся на Губернаторский бал — гала-ужин в честь победителей и номинантов. Главная постоскаровская вечеринка пройдет в бальном зале Ray Dolby на пятом уровне развлекательного комплекса Hollywood & Highland Center на Голливудском бульваре.
Glenn Close has arrived for the 2019 #Oscars. She's up for best actress in a leading role for her performance in "The Wife"—her seventh Oscar nomination. https://t.co/Szn9pjZKRS pic.twitter.com/2fgnuNDcQy— ABC News (@ABC) 24 февраля 2019 г.
Доброй ночи! Сегодня до самого утра мы будем следить за тем, кто получит главную кинонаграду.