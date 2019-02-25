В результате таких дел, как дело Майкла Калви и его коллег, Россия может остаться без иностранных инвестиций в принципе, причем как с Запада, так и с Востока

Baring Vostok Capital Partners (BVCP) работает на российском рынке c 1994 года. Это компания с впечатляющим списком успешных проектов, среди которых Яндекс — крупнейшая и системообразующая IT-компания в России, СТС Медиа, 1С и многие другие, являющиеся не просто успешными с инвестиционной точки зрения, но и очень полезными для страны компаниями.

Майкл Калви — один из основателей BVCP, работает в России почти 25 лет. Я ни разу не слышал о его участии в сколь-либо сомнительной деятельности. Никакой подобной информации нельзя найти ни в интернете, ни в СМИ. Это при том, что весь компромат на человека, за которого вступаются — особенно вступается Запад — публикуют обычно почти сразу.

То есть Калви работал в России в «лихие 90-е» и сохранил безупречную репутацию. Эта репутация помогала ему все это время привлекать западных инвесторов, которые в противном случае никогда бы не вложились в российские бизнесы.

Я не юрист и у меня нет деталей, но дело, по которому арестован Калви, выглядит весьма сомнительным. Даже если все так, как утверждает следствие, то ввязаться в такое Калви мог только по какой-то чудовищной ошибке — мотив не ясен, потери и риски больше, чем доходы — особенно с учетом потерь для критически важной в его бизнесе репутации.

Но самое главное, что использовать заключение под стражу как инструмент пресечения в банальном коммерческом деле неразумно, тем более что Калви никуда не убегает. Совершенно непонятно, зачем задерживать Майкла: он не представляет опасности для общества, при этом не может покинуть страну. Содержание его под стражей выглядит только формой давления на человека.