Это очень плохо и для системы правосудия и для инвестклимата в любой стране. Подобное отношение к инвесторам моментально снижает ценность владения чем-то в России. Одно дело, когда есть суд или арбитраж по бизнес вопросам, другое дело, когда тебя сажают в изолятор.
Важно, что это касается не только западных инвесторов, но и инвесторов из Азии или, например, Латинской Америки, на которых Россия надеется, и вообще любых инвесторов, у которых есть выбор.
В Сингапуре, гражданином которого я являюсь, главенство закона не зависит от статуса человека. Однажды во время приземления самолета капитан объявил пассажирам по громкой связи: «Добро пожаловать в Сингапур. Если вы везете с собой наркотики, вас казнят. Хорошего дня». Отчасти это была шутка, но эта шутка отражает азиатское отношение к закону. И любой человек, живущий в Сингапуре, знает о наказании заранее, знает о правилах игры. И, значит, для того, чтобы не попадать в неприятности, достаточно просто изучить закон и следовать ему. Именно поэтому история про «неправомерные обвинения» для азиатских инвесторов звучит совершенно дико и разрушает авторитет страны.
Нам, азиатам, особенно сложно понять, что задержанный может быть потом отпущен, и даже сам факт задержания воспринимается как знак того, что иностранцам инвестировать в Россию не стоит, ведь для азиатов действия важнее слов.
Это при том, что те же азиатские инвесторы в принципе не так уж заинтересованы в России — есть много мест, куда можно инвестировать и у нас в Азии. В результате Россия может остаться без внешних инвестиций в принципе, а, значит, что более важно, и без серьезных партнерств. Это очень дорогое удовольствие. И, кстати, может, стоит заметить, что дорогое оно не только для России, но и для всего мира, потому как Россия нужна миру.
И это на фоне того, что государство в России постоянно говорит о прорыве, особенно в технологической сфере. Технологические компании глобальны, это необходимое условие выживания и роста для них — в противном случае технологии становятся устаревшими и неконкурентоспособными.
Россия же сейчас — это меньше 5% мирового рынка практически в любом сегменте. Это значит, что компания, присутствующая только на российском рынке, не будет иметь достаточных средств для конкурентного финансирования исследований и разработок, по сравнению с теми, кто работает на остальных 95% рынка. Для глобальности технологическим компаниям необходимы, в частности, глобальные инвесторы, иначе конкурировать с теми, у кого они есть, становится невозможно.
Самое неприятное, что это сверхвредное и сверхважное решение выглядит принятым сверхслучайным образом. Я не вижу здесь никакой политики, стратегии, курса (по крайней мере, намеренного) на самоизоляцию. Мне кажется, здесь банальная неразбериха на местном уровне, которая в итоге бьет по имиджу России в целом.
В недавнем послании президента России Федеральному собранию было сказано, что силовым структурам необходимо как можно скорее снизить давление на бизнес. Задержания Майкла Калви выглядит именно таким давлением. Хочется сказать, что правила правилами, но это, наверное, тот самый момент, когда руководству — президенту или премьеру — можно бы и вмешаться в происходящее. Учитывая потенциальные последствия, это исключительная ситуация, которая требует исключительных мер.
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