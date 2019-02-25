«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

Фильм рассказывает историю путешествия чернокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга по югу США в 1962 году

Продюссер «Зеленой книги» Ник Валлелонга, актер Брайан Керри и режиссер Питер Фарелли (Фото: Mike Blake / Reuters)

По версии Американской киноакадемии, лучшим фильмом 2018 года стала комедийная драма «Зеленая книга». Об этом сообщается в Twitter киноакадемии, где велась прямая трансляция церемонии вручения премии «Оскар».

«Зеленая книга» также получила статуэтку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Фильм был снят режиссером Питером Фаррели, известным фильмами «Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн», «Муви 43».

Картина основана на реальной истории — туре чернокожего джазового музыканта Дона Ширли по югу США, где его сопровождает водитель Томи Валлелонг. Сюжет разворачивается в начале 1960-х годов, периоде американской истории, когда широко практиковалась дискриминация афроамериканского населения. Название картина получила в честь путеводителя «Зеленая книга», которым пользуются главные герои — в нем перечислялись места в США, безопасные для чернокожих.

В номинации с «Зеленой книгой» конкурировали такие фильмы, как «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Черный клановец», «Фаворитка», «Звезда родилась», «Власть» и «Рома».