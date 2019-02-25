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На «Оскаре» назвали лучших исполнителей мужской и женской ролей
Статуэтки достались актерам, сыгравшим в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка» — американцу Рами Малеку и британке Оливии Колман
Оливия Колман (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Рами Малек, сыгравший в фильме «Богемская рапсодия», статуэтка за лучшую женскую роль ушла Оливии Колман за роль в фильме фаворитка. Об этом сообщается в Twitter американской киноакадемии.

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Рами Малек — американский актер египетского происхождения. В фильме «Богемская рапсодия», посвященном британской рок-группе Queen, он сыграл роль вокалиста — Фредди Меркьюри. За исполнение роли рок-кумира он уже получил премию «Золотой глобус», награды Гильдии киноактеров США и британской киноакадемии BAFTA.

Британка Оливия Колман получила «Оскар» за исполнение королевы Анны в фильме «Фаворитка». За эту роль она также была удостоена «Золотого глобуса».

Премию за лучшую мужскую роль второго плана получил Махершала Али, сыгравший джазового музыканта Дона Ширли в фильме «Зеленая книга». Этот фильм стал лучшим в 2018 году по версии Американской киноакадемии. В женской номинации победила Реджина Кинг, сыгравшая в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Оскар»
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