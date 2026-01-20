Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин

Анализ на вирус папилломы человека стал доступен россиянкам по ОМС

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Анализ на определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) теперь можно сдать в рамках репродуктивной диспансеризации по полису ОМС. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

Исследование на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ включено в первый этап диспансеризации для женщин в возрасте от 21 года до 49 лет. Если результат первичного теста окажется положительным, будет назначено дополнительное обследование — жидкостная онкоцитология.

Вирус папилломы человека — это распространенная группа вирусов (более 200 видов), которая передается половым путем, при контакте с кожей и слизистыми или от матери к ребенку. Высокоонкогенные типы вируса (например, 16-й и 18-й) могут провоцировать развитие рака, в том числе райка шейки матки.