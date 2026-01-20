 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин

Анализ на вирус папилломы человека стал доступен россиянкам по ОМС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Анализ на определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) теперь можно сдать в рамках репродуктивной диспансеризации по полису ОМС. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

Исследование на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ включено в первый этап диспансеризации для женщин в возрасте от 21 года до 49 лет. Если результат первичного теста окажется положительным, будет назначено дополнительное обследование — жидкостная онкоцитология.

В ОМС включили неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка
Технологии и медиа
Фото:Jennifer Brückner / dpa / picture-alliance / ТАСС

Вирус папилломы человека — это распространенная группа вирусов (более 200 видов), которая передается половым путем, при контакте с кожей и слизистыми или от матери к ребенку. Высокоонкогенные типы вируса (например, 16-й и 18-й) могут провоцировать развитие рака, в том числе райка шейки матки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия ОМС вирус тестирование анализ диспансеризация женщины
Материалы по теме
В ОМС включили неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка
Технологии и медиа
По полису ОМС стали бесплатно доступны 15 новых сложных операций
Общество
В Москве планируют увеличить число процедур ЭКО по полису ОМС в 1,5 раза
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Цена на серебро впервые в истории превысила $95 за унцию Инвестиции, 12:17
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дмитриев прибыл в Давос и назвал его местом обсуждения краха глобализма Политика, 12:08
Лавров заявил о риске разрушения НАТО Политика, 12:07
Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине Политика, 12:07
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке Технологии и медиа, 12:06
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин Общество, 12:01
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией Политика, 12:00
Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ Спорт, 11:59
ПСБ завершил внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» Пресс-релиз, 11:55
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ Общество, 11:52
«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных Общество, 11:42
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу Политика, 11:42