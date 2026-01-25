Снежная буря в США привела к отмене более 13 тыс. рейсов

Более 13 тыс. рейсов в США отменено из-за мощной снежной бури, сообщает Bloomberg.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, с субботы по понедельник в стране было отменено более 13 тыс. рейсов. Это самый масштабный сбой в авиаперевозках с момента шатдауна в прошлом году.

По состоянию на 9:30 утра по нью-йоркскому времени в субботу было отменено 90% рейсов из Мемфиса, 76% из Оклахома-Сити и 75% из Далласа/Форт-Уэрта. бой также затронул аэропорты в Остине, Шарлотте и Нэшвилле.

Для США эта буря может стать одной из самых мощных с момента «супершторма» 1993 года, считает генеральный директор Hometown Forecast Services Роб Кэролан.

Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, которое управляет основными аэропортами, обслуживающими нью-йоркскую агломерацию, включая международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, международный аэропорт Ньюарк Либерти и аэропорт Ла-Гуардия, заявило, что активировало протоколы по борьбе с непогодой, включая обеспечение заправки и работоспособности снегоуборочной техники.

«Это мощный, продолжительный зимний шторм, который угрожает 180 миллионам американцев, вызывая повсеместные сильные снегопады, мокрый снег и ледяной дождь от южных Скалистых гор до Новой Англии, — сказала синоптик из Центра прогнозирования погоды США Эллисон Санторелли. — За штормом последует чрезвычайно холодный воздух, что продлит опасные последствия для передвижения и инфраструктуры, а также затруднит восстановительные работы».

Аэропорт Даллас/Форт-Уэрт сообщил, что его бригады «готовы к обработке взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, а также мостов, эстакад и дорог на территории».

Материал дополняется