 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Снежная буря в США привела к отмене более 13 тыс. рейсов

Более 13 тыс. рейсов в США отменено из-за мощной снежной бури, сообщает Bloomberg.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, с субботы по понедельник в стране было отменено более 13 тыс. рейсов. Это самый масштабный сбой в авиаперевозках с момента шатдауна в прошлом году.

По состоянию на 9:30 утра по нью-йоркскому времени в субботу было отменено 90% рейсов из Мемфиса, 76% из Оклахома-Сити и 75% из Далласа/Форт-Уэрта. бой также затронул аэропорты в Остине, Шарлотте и Нэшвилле.

Для США эта буря может стать одной из самых мощных с момента «супершторма» 1993 года, считает генеральный директор Hometown Forecast Services Роб Кэролан.

Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, которое управляет основными аэропортами, обслуживающими нью-йоркскую агломерацию, включая международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, международный аэропорт Ньюарк Либерти и аэропорт Ла-Гуардия, заявило, что активировало протоколы по борьбе с непогодой, включая обеспечение заправки и работоспособности снегоуборочной техники.

«Это мощный, продолжительный зимний шторм, который угрожает 180 миллионам американцев, вызывая повсеместные сильные снегопады, мокрый снег и ледяной дождь от южных Скалистых гор до Новой Англии, — сказала синоптик из Центра прогнозирования погоды США Эллисон Санторелли. — За штормом последует чрезвычайно холодный воздух, что продлит опасные последствия для передвижения и инфраструктуры, а также затруднит восстановительные работы».

Аэропорт Даллас/Форт-Уэрт сообщил, что его бригады «готовы к обработке взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, а также мостов, эстакад и дорог на территории».

Материал дополняется

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 04:35
Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности» Политика, 04:28
На Камчатку доставили экскаваторы из Москвы для уборки снега Общество, 03:58
Снежная буря в США привела к отмене более 13 тыс. рейсов Общество, 03:24
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп раскритиковал власти Миннесоты на фоне убийства мужчины агентом ICE Политика, 02:55
Politico узнало, что США ставят свои гарантии для Киева выше европейских Политика, 02:32
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Крупнейшая буровая установка США рухнула на Аляске Общество, 01:56
Рейс на Кубу, где застряли туристы из России, отложили Общество, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом Политика, 01:05
В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка» Политика, 01:03
Мурманский губернатор рассказал о ходе восстановления электроснабжения Общество, 00:43
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах Общество, 00:29