Общество⁠,
0

Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма

Накануне было отменено почти 500 рейсов. Предупреждение о снежном шторме коснулось 140 млн американцев. Режим ЧС объявлен в 13 штатах США. Власти подготовили запасы из 250 тыс. пайков с питанием и 400 тыс. л воды
Фото: Luke Sharrett / Getty Images
Фото: Luke Sharrett / Getty Images

В более чем десяти штатах США ввели режим чрезвычайной ситуации или призвали людей оставаться дома из-за приближения мощного снежного шторма, сообщает The Associated Press.

Как сообщал накануне телеканал ABC News, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Канзасе, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Нью-Йорке, Северной Каролине, Южной Каролине, Теннесси, Техасе и Вирджинии — всего в 14.

На фоне непогоды также отменили более 8 тыс. запланированных на выходные рейсов по всей территории США.

Предупреждение о зимнем шторме действует от Нью-Мексико до Новой Англии, оно затронуло около 140 млн человек. Национальная метеорологическая служба США предупредила о сильных снегопадах и катастрофическом обледенении от восточного Техаса до Северной Каролины.

Как передает NBC News, министр внутренней безопасности Кристи Ноум заявила, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) заблаговременно подготовилось к зимнему шторму. Как она уточнила, у ведомства готовы 30 генераторов, 250 тыс. пайков с питанием, 400 тыс. л воды и другие предметы первой необходимости.

К вечеру пятницы шторм принес ледяной дождь и мокрый снег в некоторых районах Техаса, в Оклахоме шел снег с дождем. Шторм должен переместиться на северо-восток, обрушив около 30 см снега от Вашингтона через Нью-Йорк до Бостона, предупреждает метеослужба.

МЧС самолетом перебросит снегоуборочную технику на Камчатку
Общество
Фото:МЧС России / Telegram

Накануне портал Axios сообщал, что под действием предупреждения находятся 161 млн американцев.

Тогда же компания FlightAware писала, что в пятницу было отменено почти 500 рейсов, на субботу было запланировано около 1500 отмен, а на воскресенье — 115. Компания предполагала, что число отмененных рейсов, скорее всего, вырастет из-за суровости шторма.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
снежный шторм США отмена рейсов
