 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Фицо одобрил указ Трампа о двух полах и возмутился считающими себя кошкой

Фицо допустил, что в Словакии вслед за США закрепят законодательно существование только двух полов. Нельзя, «чтобы рядом были мужчина, женщина и кто-то, кто думает, что он вертолет, собака или кошка», сказал он
Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо одобрил указ президента США Дональда Трампа о двух полах — мужском и женском — и заявил, что хотел бы внести такую норму в Конституцию своей республики, передает Spravy.

«Мы не можем допустить, чтобы рядом были мужчина, женщина и кто-то, кто думает, что он вертолет, собака или кошка», — заявил премьер-министр.

В Словакии признают права трансгендерных людей (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено), однако в стране уже пытались изменить связанные с этим нормы: например, в 2023-м рассматривался законопроект, который бы сделал невозможным для трансгендеров менять свой пол в официальных документах.

Однополые пары не могут вступать в брак или регистрировать партнерские отношения в Словакии.

Трамп в своей инаугурационной речи 20 января, заявил, что официальной политикой США будет признание существования только двух полов — мужского и женского. Согласно подписанному в тот же день указу, отрицается возможность перехода людей из одного пола в другой или то, что человек может считать себя кем-то другим помимо мужчины или женщины, например, небинарными.

Трамп распорядился отправлять трансгендеров в мужские тюрьмы
Политика
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Как следует из указа, в официальных документах будет указываться только один из полов (с 2021 года была возможность указывать там «Х»), кроме того, определение пола будет учитываться при распределении мест в федеральных тюрьмах. AP отмечает, что в тюрьмах США содержатся 2,3 тыс. трансгендеров, и теперь более 1,5 тыс. трансгендерных женщин могут быть переведены в мужские тюрьмы, им прекратят оказывать медицинскую помощь, подтверждающую их гендерную идентичность.

Также в указе было отмечено, что он призван защитить женщин от тех, кто «самоидентифицирует» себя как женщин.

AP отмечает, что указ еще не действует полноценно, так как необходимо разработать законопроект для конгресса, который закрепит нововведения в законе. На это отведено 30 дней. 120 дней дано федеральным агентствам, чтобы они отчитались, что сделано для выполнения указаний.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Роберт Фицо Словакия трансгендеры
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Глава ФШР связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерами
Спорт
Трамп объявил, что США признают только два гендера
Политика
The Times узнала о планах Трампа уволить из армии тысячи трансгендеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Вокалист Slaughter to Prevail дебютировал в RCC Hard с победы нокаутомСпорт, 18:37
Венгрия и Турция назвали неприемлемой атаку Киева на «Турецкий поток»Политика, 18:33
В Абакане частный сектор остался без света из-за крысыОбщество, 18:27
Судящийся с Apple изобретатель раскрыл причину своего иска на ₽300 млрдТехнологии и медиа, 18:25
В ЦСКА объяснили, как решат вопрос с трансферным запретом со стороны ФИФАСпорт, 18:21
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
Туск пригрозил Орбану последствиями за отказ продлить санкцииПолитика, 18:05
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Фицо одобрил указ Трампа о двух полах и возмутился считающими себя кошкойОбщество, 18:02
Дочь Бориса Александрова добилась передачи денег с его счета в МонакоБизнес, 17:50
В Казахстане при пожаре на нефтебазе пострадали четыре человекаОбщество, 17:41
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 17:40
Курские власти рассмотрят введение комендантского часа в приграничьеПолитика, 17:35
Умер один из самых титулованных игроков в мировом баскетболе ДалипагичСпорт, 17:28
Двух россиян заподозрили в атаке на военный аэродром по заданию УкраиныПолитика, 17:18