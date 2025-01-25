Фицо одобрил указ Трампа о двух полах и возмутился считающими себя кошкой

Фицо допустил, что в Словакии вслед за США закрепят законодательно существование только двух полов. Нельзя, «чтобы рядом были мужчина, женщина и кто-то, кто думает, что он вертолет, собака или кошка», сказал он

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо одобрил указ президента США Дональда Трампа о двух полах — мужском и женском — и заявил, что хотел бы внести такую норму в Конституцию своей республики, передает Spravy.

«Мы не можем допустить, чтобы рядом были мужчина, женщина и кто-то, кто думает, что он вертолет, собака или кошка», — заявил премьер-министр.

В Словакии признают права трансгендерных людей (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено), однако в стране уже пытались изменить связанные с этим нормы: например, в 2023-м рассматривался законопроект, который бы сделал невозможным для трансгендеров менять свой пол в официальных документах. Однополые пары не могут вступать в брак или регистрировать партнерские отношения в Словакии.

Трамп в своей инаугурационной речи 20 января, заявил, что официальной политикой США будет признание существования только двух полов — мужского и женского. Согласно подписанному в тот же день указу, отрицается возможность перехода людей из одного пола в другой или то, что человек может считать себя кем-то другим помимо мужчины или женщины, например, небинарными.

Как следует из указа, в официальных документах будет указываться только один из полов (с 2021 года была возможность указывать там «Х»), кроме того, определение пола будет учитываться при распределении мест в федеральных тюрьмах. AP отмечает, что в тюрьмах США содержатся 2,3 тыс. трансгендеров, и теперь более 1,5 тыс. трансгендерных женщин могут быть переведены в мужские тюрьмы, им прекратят оказывать медицинскую помощь, подтверждающую их гендерную идентичность.

Также в указе было отмечено, что он призван защитить женщин от тех, кто «самоидентифицирует» себя как женщин.

AP отмечает, что указ еще не действует полноценно, так как необходимо разработать законопроект для конгресса, который закрепит нововведения в законе. На это отведено 30 дней. 120 дней дано федеральным агентствам, чтобы они отчитались, что сделано для выполнения указаний.