На Крымском мосту в сторону полуострова ввели сплошной контроль паспортов

В минтрансе Крыма сообщили, что новая мера введена потому, что «специальные службы ведут антитеррористические мероприятия». При въезде на Крымский мост транспорт досматривают

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Крымском мосту по направлению в Крым введен паспортный контроль, сообщил замминистра региона Александр Овдиенко в телеграм-канале.

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — сообщил он. Паспорт можно предъявить как в виде оригинала, так и через «Госуслуги».

Основанием введения контроля он назвал указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в регионе и т. д.

Проезжать по мосту разрешено легковым автомобилям и рейсовым автобусам. Перед проездом на мост транспортные средства и граждан досматривают (в ручном или аппаратном формате). Из-за этого в курортный период перед мостом образуются заторы.

Проверки были введены после попыток украинской стороны разрушить мост. 8 октября 2022-го на мосту произошел подрыв грузового автомобиля и это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. При взрыве погибли пять человек, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь. Было возбуждено дело о теракте, по нему проходят 13 человек, восемь из которых были задержаны, остальные объявлены в розыск. В декабре прошлого года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

В ночь на 17 июля 2023 года мост атаковали украинские надводные беспилотники, произошел взрыв. В результате погибли супруги из Белгородской области, их дочь-подросток пострадала. Была повреждена автомобильная (одно пролетное строение в сторону Тамани было разрушено полностью) и железнодорожная части моста. После обеих атак мост восстановили.