 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Южной Корее по секундам восстановили крушение Boeing в Муане

Самолет потерпел крушение 29 декабря, погибли 179 человек. Предварительной причиной катастрофы считают столкновение с птицами — в двигателях были обнаружены перья зимующих в стране перелетных уток
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее по секундам восстановили момент крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 7C2216 авиакомпании Jeju Air 29 декабря в Муане, сообщает Yonhap.

Предварительной причиной катастрофы ранее называли столкновение самолета с птицами. В двигателях Boeing  обнаружили перья и следы крови — согласно исследованиям, утиные. Из-за столкновения с птицами, как предполагается, произошло отключение электричества на борту.

Из посекундных данных следует, что экипаж лайнера в 8:54:43 (по местному времени) связался с диспетчерами для захода на посадку, Boeing дали разрешение садиться, но в 8:57:50 диспетчеры сообщили, что есть опасность столкновения с птицами. Спустя минуту экипаж заявил, что под самолетом есть птицы (на записях видеонаблюдения был зафиксирован «контакт» воздушного судна и стаи птиц), и еще через минуту, в 8:58:50, запись черных ящиков прервалась. Это произошло за четыре минуты до взрыва лайнера после того, как он из-за несработавшей системы выпуска шасси упал корпусом на ВПП и столкнулся с бетонными ограждением полосы в 9:02:57.

В момент аварии самолет летел на высоте около 150 м и со скоростью около 300 км/ч.

В корейском Муане изменят план аэропорта после крушения самолета Jeju Air
Общество
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Boeing выполнял рейс из Бангкока в Муан. Погибли 179 человек из 181, находившихся на борту. Выжили два члена экипажа. Самолет почти полностью сгорел.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны на ее территории по числу жертв. Ранее такой считалось крушение лайнера Asiana Airlines в 1993 году. Он врезался в склон горы на юго-западе страны, погибли 66 человек. Среди корейских самолетов, терпевших крушение где-либо, самой смертоносной стала катастрофа с лайнером Korean Airlines, который был сбит в районе острова Сахалин в 1983 году. Тогда погибли 269 человек.

В Южной Корее по секундам восстановили крушение Boeing в Муане
Video

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Южная Корея авиакатастрофа птицы Boeing
Материалы по теме
В двигателях разбившегося в Южной Корее лайнера нашли перья
Общество
Полиция Южной Кореи провела обыски после крушения самолета Jeju Air
Общество
В Южной Корее извлекли данные черного ящика разбившегося самолета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Амуру»Спорт, 17:01
На Крымском мосту в сторону полуострова ввели сплошной контроль паспортовОбщество, 16:55
ISU не связывался с Щербаковой по поводу вручения золота ЧЕ-2022Спорт, 16:54
В Южной Корее по секундам восстановили крушение Boeing в МуанеОбщество, 16:53
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 16:49
Путин поручил тестировать будущих родителей на генетические рискиОбщество, 16:45
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:20
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Пашинян назвал способ спасения армянской диаспорыОбщество, 16:17
«Спартак» победил лидера КХЛ, уступая 0:2Спорт, 16:10
Суд в Курске арестовал военного ВСУ, обвиняемого в убийстве шести женщинПолитика, 16:09
В Ледовом дворце в Алма-Ате произошел пожар. ВидеоОбщество, 16:04
Автобусы с палестинскими заключенными выехали из Израиля. ВидеоПолитика, 15:54
Дочь опровергла сообщение об обнаруженном у Галины Польских ракеОбщество, 15:34
Не Wildberries единым. Зачем продавцу идти на нишевый маркетплейсPro, 15:29