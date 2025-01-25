В Южной Корее по секундам восстановили крушение Boeing в Муане

Самолет потерпел крушение 29 декабря, погибли 179 человек. Предварительной причиной катастрофы считают столкновение с птицами — в двигателях были обнаружены перья зимующих в стране перелетных уток

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее по секундам восстановили момент крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 7C2216 авиакомпании Jeju Air 29 декабря в Муане, сообщает Yonhap.

Предварительной причиной катастрофы ранее называли столкновение самолета с птицами. В двигателях Boeing обнаружили перья и следы крови — согласно исследованиям, утиные. Из-за столкновения с птицами, как предполагается, произошло отключение электричества на борту.

Из посекундных данных следует, что экипаж лайнера в 8:54:43 (по местному времени) связался с диспетчерами для захода на посадку, Boeing дали разрешение садиться, но в 8:57:50 диспетчеры сообщили, что есть опасность столкновения с птицами. Спустя минуту экипаж заявил, что под самолетом есть птицы (на записях видеонаблюдения был зафиксирован «контакт» воздушного судна и стаи птиц), и еще через минуту, в 8:58:50, запись черных ящиков прервалась. Это произошло за четыре минуты до взрыва лайнера после того, как он из-за несработавшей системы выпуска шасси упал корпусом на ВПП и столкнулся с бетонными ограждением полосы в 9:02:57.

В момент аварии самолет летел на высоте около 150 м и со скоростью около 300 км/ч.

Boeing выполнял рейс из Бангкока в Муан. Погибли 179 человек из 181, находившихся на борту. Выжили два члена экипажа. Самолет почти полностью сгорел.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны на ее территории по числу жертв. Ранее такой считалось крушение лайнера Asiana Airlines в 1993 году. Он врезался в склон горы на юго-западе страны, погибли 66 человек. Среди корейских самолетов, терпевших крушение где-либо, самой смертоносной стала катастрофа с лайнером Korean Airlines, который был сбит в районе острова Сахалин в 1983 году. Тогда погибли 269 человек.

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