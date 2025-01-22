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В корейском Муане изменят план аэропорта после крушения самолета Jeju Air

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Власти города Муан на юге Южной Кореи намерены расширить зоны безопасности взлетно-посадочной полосы и перепроектировать инфраструктуру аэропорта, где в конце декабря 2024 года потерпел крушение пассажирский лайнер авиакомпании Jeju Air. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках модернизации планируется расширить зоны безопасности взлетно-посадочной полосы и перепроектировать инфраструктуру авиагавани. Помимо этого, в девяти аэропортах зоны безопасности в конце взлетно-посадочной полосы планируется удлинить до 240 м. Как вариант специалисты могут рассмотреть установку конструкции с так называемым локатором, который используется для направления приземляющегося самолета, говорится в заявлении Министерства транспорта Южной Кореи. При этом в список модернизации не были включены международные аэропорты Инчхон и Кимпхо.

По данным Bloomberg, решение было принято после того, как ведомство проинспектировало 15 аэродромов, обслуживающих внутренние и международные рейсы, включая международный аэропорт Муан, где произошла авиакатастрофа.

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Крушение рейса 7C2216 произошло в 9:07 (3:07 мск) при посадке в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо. Лайнер прилетел из Бангкока. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился пополам и загорелся. Всего на борту был 181 человек, включая шесть членов экипажа. Погибли 179 человек. Большинство находившихся на борту — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда. Предварительной причиной катастрофы стал отказ шасси после столкновения с птицей. Аэропорт, где произошла авиакатастрофа, был закрыт, а ведущую к нему взлетно-посадочную полосу оцепили.

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