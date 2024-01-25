Около Волоколамска с рельсов сошел поезд- снегоочиститель
На станции Волоколамск Рижского направления сошел с рельсов хозяйственный поезд, сообщили в Московской железной дороге.
Поезд сошел в 14:25. «На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск», — говорится в сообщении.
В МЖД сообщили, что из-за этого могут быть задержаны «несколько пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны». Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины случившегося выясняют.
Позднее МЖД сообщила, что произошел «сход снегоочистительной машины».
Пассажиров между Чисменой и Волоколамском будут перевозить компенсационные автобусы. Вокзалы на станциях работают штатно.
Накануне на МЦД-3 (Ленинградско-Казанский диаметр) были задержаны и отменены поезда из-за технических причин. Сбой произошел около 17:00, задержали десять поездов, отменили пять.
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