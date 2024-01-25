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Около Волоколамска с рельсов сошел поезд- снегоочиститель

МЖД: на участке Чисмена — Волоколамск приостановлено движение, запущены автобусы
Позднее МЖД уточнила, что произошел «сход снегоочистительной машины», никто не пострадал. Движение на участке Чисмена — Волоколамск приостановили и запустили компенсационные автобусы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

На станции Волоколамск Рижского направления сошел с рельсов хозяйственный поезд, сообщили в Московской железной дороге.

Поезд сошел в 14:25. «На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск», — говорится в сообщении.

В МЖД сообщили, что из-за этого могут быть задержаны «несколько пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны». Пострадавших и угрозы экологии нет. Причины случившегося выясняют.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Позднее МЖД сообщила, что произошел «сход снегоочистительной машины».

Пассажиров между Чисменой и Волоколамском будут перевозить компенсационные автобусы. Вокзалы на станциях работают штатно.

Накануне на МЦД-3 (Ленинградско-Казанский диаметр) были задержаны и отменены поезда из-за технических причин. Сбой произошел около 17:00, задержали десять поездов, отменили пять.

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МЖД Волоколамск Рижское направление поезда транспорт Москва
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