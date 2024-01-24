МЖД: поезда на МЦД-3 задержали на полчаса и отменили по техническим причинам

В МЖД объяснили получасовые задержки движения и отмену поездов на МЦД-3

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Получасовые задержки и отмена поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) вызваны техническими причинами, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Собеседник РБК уточнил, что около 17:00 мск на МЦД-3 задержали десять поездов, отставание от расписания составило до 30 минут. Еще пять поездов отменили.

«В настоящий момент поезда следуют в соответствии с графиком», — добавили в пресс-службе МЖД.

О сбое в движении поездов на МЦД-3 вечером 24 января сообщил портал MSK1.ru. Очевидцы рассказали изданию, что на станцию «Лихоборы» не приехало не менее трех поездов подряд. На платформах, по их словам, на несколько минут выключали свет.

Поездов, со слов очевидцев, не было около 25 минут, за это время на платформе собралась большая толпа. Спустя почти полчаса один поезд прибыл на станцию.

Прибытие поездов задерживалось и на станции «Грачевская», которая расположена через одну от «Лихоборов», сказал изданию один из очевидцев. Пассажирам, по его словам, объявили, что поезда могут быть отменены.

О возможных отменах поездов по направлению из Зеленограда предупреждал и сервис «Яндекс Расписание».

Движение по МЦД-3 и МЦД-4 было открыто в августе 2023 года. Всего на МЦД-3 38 станций, его протяженность — 85 км.