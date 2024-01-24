 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В МЖД объяснили получасовые задержки движения и отмену поездов на МЦД-3

МЖД: поезда на МЦД-3 задержали на полчаса и отменили по техническим причинам
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Получасовые задержки и отмена поездов на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) вызваны техническими причинами, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Собеседник РБК уточнил, что около 17:00 мск на МЦД-3 задержали десять поездов, отставание от расписания составило до 30 минут. Еще пять поездов отменили.

«В настоящий момент поезда следуют в соответствии с графиком», — добавили в пресс-службе МЖД.

О сбое в движении поездов на МЦД-3 вечером 24 января сообщил портал MSK1.ru. Очевидцы рассказали изданию, что на станцию «Лихоборы» не приехало не менее трех поездов подряд. На платформах, по их словам, на несколько минут выключали свет.

МЖД сообщила о задержке поездов МЦД-4 и Горьковского направления
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Поездов, со слов очевидцев, не было около 25 минут, за это время на платформе собралась большая толпа. Спустя почти полчаса один поезд прибыл на станцию.

Прибытие поездов задерживалось и на станции «Грачевская», которая расположена через одну от «Лихоборов», сказал изданию один из очевидцев. Пассажирам, по его словам, объявили, что поезда могут быть отменены.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

О возможных отменах поездов по направлению из Зеленограда предупреждал и сервис «Яндекс Расписание».

Движение по МЦД-3 и МЦД-4 было открыто в августе 2023 года. Всего на МЦД-3 38 станций, его протяженность — 85 км.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва отмена поездов задержка поездов новости
Материалы по теме
МЖД сообщила о задержке поездов МЦД-4 и Горьковского направления
Общество
Собянин сообщил о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы
Общество
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за непогоды
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 16:50
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76 Политика, 20:02
Минздрав ответил на жалобу о преференциях зарубежным поставщикам лекарств Общество, 19:47
Качались люстры: как ощущалось землетрясение в Краснодаре. Видео Общество, 19:41
Разведка Украины заявила об отсутствии данных о пленных на борту Ил-76 Политика, 19:36
ФАС запросит нефтяников о ценах на бензин и дизель Бизнес, 19:35
В Москве 14-летнюю фигуристку увезли на скорой после удара головой об лед Спорт, 19:33
«Деликатный танец» с сигналами и финтами: начнут ли войну США и Иран Pro, 19:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россия и Финляндия прекратили приграничное сотрудничество Политика, 19:25
Ипотека для ИП и самозанятых: как получить кредит Недвижимость, 19:21
С российского чемпиона мира по пятиборью сняли обвинения в допинге Спорт, 19:15
Екатеринбург стал лидером по росту цен на посуточную аренду в 2023-м Недвижимость, 19:13
Туск внесет в польский сейм проект о легализации абортов Политика, 19:10
Девальвация аргентинского песо снизила финансовые результаты Puma Инвестиции, 19:09
В Петербурге автобус вылетел на тротуар с пешеходами. Видео Общество, 19:03