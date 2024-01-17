«Трансмашхолдинг» заявил о готовности производить стоячие вагоны метро

«Трансмашхолдинг» готов производить вагоны метро без сидений, если будет заказ

Крупнейший российский производитель рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» (ТМХ) готов строить вагоны метро без сидений, если будет такой заказ, сообщила «РИА Новости» гендиректор «ТМХ Городской транспорт» Дарья Марку.

«Мы открыты к любым предложениям заказчика», — заявила Марку в ответ на вопрос, готов ли ТМХ выполнить такой заказ.

Она также отметила, что выпуск подобных вагонов может быть налажен только с учетом нормативной базы и регламентирующих документов, среди которых ГОСТ, санитарные правила и нормы, а также Технический регламент Таможенного союза. Кроме того, пассажиры метрополитена должны перемещаться с максимальным комфортом, поэтому «выполнение таких заказов», как вагоны без сидений, требует длительной проработки.

10 января в столице Южной Кореи — Сеуле — началось тестирование вагонов без сидений. Эксплуатацию таких поездов начали в утренние часы на четвертой линии, чтобы избавиться от перегруженности станций. Ожидается, что загруженность ветки будет снижена на 40%.

«Трансмашхолдинг» — крупнейший в России производитель подвижного состава для железных дорог и городских рельсовых систем. Предприятия группы ТМХ разрабатывают и выпускают грузовые и пассажирские вагоны, электровозы и тепловозы, а также вагоны метро. ТМХ – один из ведущих мировых производителей вагонов метро, продукция завода используется в метро Москвы.